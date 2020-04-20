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Главный врач Могилевской области – о ситуации с коронавирусом

20.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Могилевской области остается стабильной. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

 

Главный врач Могилевской области – о ситуации с коронавирусом

 

Пять пациентов выздоровели и выписаны из больниц домой. Постепенно прибавляются новые заболевшие. В основном это контакты первого и второго уровней, которые наблюдались до этого. «Есть и инфицированные медработники, хотя у них, к счастью, данное заболевание протекает в легкой форме», — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что тенденция сегодняшнего дня — это уже не госпитализация всех контактов в стационары, а, при возможности, их самоизоляция.

«Оставляем людей дома, а контроль за их состоянием ведут организованные во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях мобильные группы, — рассказал Александр Старовойтов.   — Они проверяют температуру, пульс, насыщенность артериальной крови кислородом». Для этих целей недавно Могилевская область получила 600 пульсоксиметров, немало поступило средств индивидуальной защиты – масок, костюмов.

В целом, по словам начальника главного управления по здравоохранению, мировая эпидемия консолидировала общество. «Раньше многие кивали на врачей – это ваша работа, вы ее и делайте. Сегодня же население старается помочь, — констатировал он. – Поддержка проявляется   в организации бесплатного питания для медиков, которые осуществляют госпитализацию и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Многие помогают деньгами на покупку средств индивидуальной защиты, модернизацию учреждений здравоохранения. Кто-то предоставляет места для проживания медперсонала, чтобы можно было решить простейшие  бытовые вещи – постирать одежду, разогреть питание в микроволновке».

«Дорогие коллеги! Знаю, как вам тяжело. Вы, ежедневно рискуя своим здоровьем, большое количество времени отдаете работе. Хочу поблагодарить вас за это, пожелать мужества. А если кто-то и заболеет, пусть недуг протекает в легкой форме», — пожелал Александр Старовойтов.

 

mogilev-region.gov.by


 
 
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  Ситуация с коронавирусной инфекцией в Могилевской области остается стабильной. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского...
 
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