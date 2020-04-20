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Нобелевский лауреат заявил, что коронавирус создали в китайской лаборатории во время экспериментов с вакциной от ВИЧ

20.04.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению французского вирусолога Люка Монтанье, коронавирус SARS-CoV-2 не может иметь естественное происхождение. Он подозревает, что произошла утечка из лаборатории в китайском Ухане. В офисе президента Франции заявили, что словам ученого нет подтверждений.



Коронавирус SARS-CoV-2 был создан в лаборатории, возможно, произошла случайная утечка. Такое мнение в эфире телеканала CNews 17 апреля высказал французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 года Люк Монтанье.

По его мнению, структура вируса показывает, что это разработка молекулярных биологов, а не творение природы. В SARS-CoV-2 есть следы ВИЧ и малярии, заявил 87-летний Монтанье.

Он предположил, что новый коронавирус могли синтезировать в ходе поиска вакцины против ВИЧ; эти работы, по его данным, велись в лаборатории Уханьского института вирусологии около 20 лет.

Монтанье считается одним из первооткрывателей ретровируса ВИЧ, первую работу на эту тему он опубликовал в 1983 году.

В офисе президента Франции 18 апреля заявили, что точка зрения ученого не подтверждается доказательствами. "Нет фактических данных, подтверждающих информацию, распространенную в прессе США, о связи между происхождением COVID-19 и работой лаборатории P4 в Ухане", – цитирует чиновника Елисейского дворца китайский телеканал CGTN.

16 апреля телеканал Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что "нулевым пациентом" стал сотрудник уханьской лаборатории. Документы, с которыми ознакомились собеседники Fox News, подробно описывают, как врачи в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники телеканала заявляли, что источником вируса не мог стать уханьский рынок животных и морепродуктов, и предполагали, что китайские власти специально выдумали эту версию, чтобы отвести подозрение от лаборатории.


Президент США Дональд Трамп говорил, что в Америке "изучат эту ужасную ситуацию", он пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае сокрытия фактов о коронавирусе.

В МИД Китая заявляли, что версия об утечке коронавируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

В научном мире существует консенсус относительно природного происхождения SARS-CoV-2. Его резервуаром считают летучих мышей, а способность к заражению людей вирус, вероятно, приобрел через животных-интермедиаторов (змей либо панголинов).

Альтернативную точку зрения в интервью "Радио Свобода" высказывала чешский вирусолог Срня Пекова. Она считает неестественной регулирующую область вируса, что навело ее на мысли об изменении его генокода человеком.
 
 
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По мнению французского вирусолога Люка Монтанье, коронавирус SARS-CoV-2 не может иметь естественное происхождение. Он подозревает, что произошла утечка из лаборатории...
 
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