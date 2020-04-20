Попал в больницу архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий

Источник материала: Tut.by

С каким диагнозом он был госпитализирован в Белоруской православной церкви не говорят, но просят всех молиться.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сегодня появилась информация о том, что архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий попал в больницу.

— Владыко Гурий на самом деле лежит в больнице, болен, не знаю чем. А если бы и знал, вряд ли обсуждал в таком формате его диагноз с людьми, которые не являются его родственниками, — комментирует TUT.BY пресс-секретарь БПЦ Сергий Лепин.

На сайте Новогрудской епархии 29 марта была опубликована с архиепископом, она была посвящена коронавирусу. Он призывал людей не паниковать.

— Конечно, говорить, что это заболевание неопасно, нельзя — любая инфекция опасна. Однако согласно данным Всемирной организации здравоохранения сейчас во всем мире лидируют в качестве причины смерти от болезни туберкулез, гепатит, пневмония. Коронавирус же «занимает» лишь 17-е место. Тем не менее соблюдать гигиенические правила необходимо, — говорил в интервью архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

Также в интернете проходила информация о состоянии здоровья епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина.

— Разговаривал с владыкой Вениамином недавно, температура у него 36,2, — говорит Сергий Лепин. — Митрополит просит, чтобы все молились.

Пресс-секретарь Белоруской православной церкви подчеркивает, в случае необходимости все меры будут приняты, и церковь «на стороне санэпидем врачей, которые представляют интересы безопасности общества».