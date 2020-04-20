Санслужба предлагает запретить продажу искусственных цветов вблизи кладбищ

Источник материала: Вороновская газета





Во вторник, 28 апреля, православные верующие отмечают Радуницу: день общецерковного поминовения усопших. Очень многие обычно в этот день посещают места захоронения близких. Однако, в нынешней эпидемической обстановке даже такая поездка может поставить под угрозу здоровье родных. Речь в том числе идет и о продаже искусственных цветов возле кладбищ, когда в очередях собираются десятки людей, часто на очень небольшой территории магазинов. Так, руководство областного ЦГЭиОЗ предложило ограничить их продажу, поскольку это противоречит принципам сегодняшнего социального дистанцирования:

– Санитарная служба обратилась в органы власти с предложением запретить продажу искусственных цветов на подходах к кладбищам, что имело место в минувшие годы. В таких условиях трудно обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических правил и принципах дистанцирования, которые должны неукоснительно соблюдаться в нынешней эпидситуации по коронавирусу, – подчеркнул заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин.

В свою очередь, в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома попросили гродненцев озаботиться вопросом покупки поминальных атрибутов, в том числе искусственных цветов заранее в соответствующих торговых точках, чтобы не подвергать себя и своих близких опасности:

– Если все-таки люди решат посетить кладбища на Радуницу, то мы настоятельно просим приобрести цветы, лампады и прочие ритуальные вещи заранее в специализированных магазинах, чтобы не создавать толчеи на кладбище. Каждый человек должен прежде всего сам заботиться о своем здоровье, – отметил начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Гродненского горисполкома Александр Коваленко.

Однако, чтобы лишний раз не рисковать здоровьем , специалисты настоятельно советуют остаться дома и помянуть усопших, не посещая кладбища. Если же вы хотите обновить или подлатать памятник, сменить ограду или как-то облагородить захоронение, то выберите другой день, чтобы не пересекаться с большим количеством людей.

Виктор МОХАНЬ

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