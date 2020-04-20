Впервые уменьшилось число заражённых коронавирусом в Италии

Источник материала: ОНТ

Впервые с начала эпидемии уменьшилось число заражённых в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.





По его словам, на 20 апреля заражёнными являются 108 237 человек. За сутки это число уменьшилось на 20 человек.





Напомним, что накануне сообщалось о 486 новых инфицированных. Общее число заразившихся в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 181 228 человек. За сутки выздоровели 1822 человека. Их число достигло 42 727 человек.





Количество погибших от коронавируса за сутки выросло на 454 человека. Таким образом, общее число жертв эпидемии составило 24 114 человек.



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