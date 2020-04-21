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Новая карта COVID-19 на Витебщине. По ситуации в Бешенковичах впервые высказалась местная власть
21.04.2020 08:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Оршанском районе уже почти 70 человек с коронавирусом, более 20 пациентов с этим заболеванием в Поставском районе,
В Витебской области на 20 апреля
В Бешенковичском районе COVID-19, по данным на 17 апреля,
В больнице Бешенковичей находятся 55 человек с пневмонией, у 6 из них подтвержден COVID-19. Коронавирусом заразился один медработник, сообщила глава местной власти.
По мнению Унукович, введение карантина в Бешенковичском районе не требуется. По ее словам, в местной больнице есть все необходимое для помощи больным, аптеки и магазины, в том числе и на селе, обеспечены средствами защиты.
До 69 увеличилось количество случаев инфицирования коронавирусом на Оршанщине. Об этом
«Пастаўскі край»
Еще 2 человека заразились COVID-19 в Сенненском районе, общее число больных достигло 4,
Новый случай коронавирусной инфекции обнаружен в Глубокском районе,
Витебская область все так же, с самого начала вспышки эпидемии, занимает вторую позицию по количеству больных коронавирусом после Минска. Всего,
В Витебской области за выходные
По словам Михаила Вишневецкого, приток пациентов с пневмонией за прошедшие выходные был незначительным. В субботу госпитализировали 109 человек, в воскресенье — 56. Еще несколько дней назад эти цифры доходили до 300 и выше.
— Но пока сложно говорить об устойчивости этой тенденции. Возможно, люди с симптомами заболеваний не захотели обращаться к медикам. Ближайшие дни покажут реальную картину. Снижение числа пациентов дало возможность медицинским учреждениям перераспределить коечный фонд на тяжелых больных, легких и тех, кого можно отпустить на амбулаторно-поликлиническое долечивание, — отметил Михаил Вишневецкий.
Таким образом, на Витебщине коронавирус есть в 16 из 21 района. Карту распространения COVID-19 «ННВ»
Исходя из этого, «чистыми» на карте области остаются Россонский, Шарковщинский, Толочинский, Чашникский и Лепельский районы.
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В Оршанском районе уже почти 70 человек с коронавирусом, более 20 пациентов с этим заболеванием в Поставском районе. По поводу ситуации в Бешенковичах - крупном очаге...
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