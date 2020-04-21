Новая карта COVID-19 на Витебщине. По ситуации в Бешенковичах впервые высказалась местная власть

Источник материала: Tut.by

В Оршанском районе уже почти 70 человек с коронавирусом, более 20 пациентов с этим заболеванием в Поставском районе, пишут «Народные новости Витебска». По поводу ситуации в Бешенковичах — крупном очаге COVID-19 на Витебщине — наконец высказалась местная власть.



Карта распространения COVID-19 по Витебской области на 20 апреля. Источник: «Народные новости Витебска»

В Витебской области на 20 апреля насчитывалось 1504 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом в семи районах больные исчисляются десятками.

В Бешенковичском районе COVID-19, по данным на 17 апреля, заболели 28 человек, 4 из них умерли. Председатель местного райисполкома Галина Унукович 20 апреля сообщила районной газете «Заря», что среди умерших — один человек трудоспособного возраста, и трое — пенсионного.

В больнице Бешенковичей находятся 55 человек с пневмонией, у 6 из них подтвержден COVID-19. Коронавирусом заразился один медработник, сообщила глава местной власти.

По мнению Унукович, введение карантина в Бешенковичском районе не требуется. По ее словам, в местной больнице есть все необходимое для помощи больным, аптеки и магазины, в том числе и на селе, обеспечены средствами защиты.

До 69 увеличилось количество случаев инфицирования коронавирусом на Оршанщине. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Орши и Оршанского района Сергей Белый. Три жителя района, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией, умерли.

«Пастаўскі край» пишет , что в этом регионе на 20 апреля зафиксировали 21 случай инфицирования коронавирусом. За минувшие выходные добавилось трое больных.

Еще 2 человека заразились COVID-19 в Сенненском районе, общее число больных достигло 4, сообщает «Голас Сенненшчыны». Однако эти данные почти недельной давности — за 16 апреля.

Новый случай коронавирусной инфекции обнаружен в Глубокском районе, пишет «Веснік Глыбоччыны». Здесь теперь 4 больных.

Витебская область все так же, с самого начала вспышки эпидемии, занимает вторую позицию по количеству больных коронавирусом после Минска. Всего, по данным на 20 апреля , в Беларуси 6264 случая COVID-19, из них на Витебщине 1504, в Минске — 3023, сообщает Минздрав. В стране выздоровели и выписаны — 514 человек. На ИВЛ сейчас 92 человека. Умер 51 пациент.

В Витебской области за выходные уменьшилось количество пациентов с пневмониями. Об этом 20 апреля сообщил начальник облздрава Михаил Вишневецкий на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам Михаила Вишневецкого, приток пациентов с пневмонией за прошедшие выходные был незначительным. В субботу госпитализировали 109 человек, в воскресенье — 56. Еще несколько дней назад эти цифры доходили до 300 и выше.

— Но пока сложно говорить об устойчивости этой тенденции. Возможно, люди с симптомами заболеваний не захотели обращаться к медикам. Ближайшие дни покажут реальную картину. Снижение числа пациентов дало возможность медицинским учреждениям перераспределить коечный фонд на тяжелых больных, легких и тех, кого можно отпустить на амбулаторно-поликлиническое долечивание, — отметил Михаил Вишневецкий.

Таким образом, на Витебщине коронавирус есть в 16 из 21 района. Карту распространения COVID-19 «ННВ» составили по информации из открытых источников — ее публикуют в районных газетах, на сайтах райисполкомов и местных центров гигиены и эпидемиологии.

Исходя из этого, «чистыми» на карте области остаются Россонский, Шарковщинский, Толочинский, Чашникский и Лепельский районы.