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Октоберфест отменили из-за коронавируса

21.04.2020 12:04 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Октоберфест отменили из-за коронавируса

В этом году самый известный пивной фестиваль в мире Октоберфест отменен. Об этом сообщает РИА Новости. Причина — пандемия коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

"Мы едины во мнении, что риск слишком велик", — сказал Зодер. — "В этом году Октоберфест не состоится, невозможно работать над Терезином лугу (место проведения пивного фестиваля в Мюнхене) в маске и соблюдать дистанцию", - подчеркнул он.

Присутствующий также на пресс-конференции бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что решение было принято нелегко, "оно приносит боль", однако это верное решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире. Он напомнил, что Октоберфест пользуется всемирной популярностью, его посещают традиционно многочисленные туристы из-за рубежа.

фото: ©ТАСС

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В этом году самый известный пивной фестиваль в мире Октоберфест отменен. Об этом сообщает РИА Новости. Причина — пандемия коронавируса. Об этом на...
 
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