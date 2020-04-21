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У чемпионата Беларуси появится конкурент. 9 мая стартует первенство Фарерских островов

21.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чемпионат Фарерских островов начнется 9 мая. Старт первенства был намечен на 8 марта. Позже принято решение перенести старт сезона из-за пандемии коронавируса.

"Нам повезло, что мы быстро взяли под контроль ситуацию с распространением коронавируса. Думаю, это хорошо для футбола Фарерских островов. Мы можем получить дополнительное внимание№, — рассказал в интервью NRK игрок "КИ Клаксвик" Оле Эрик Мидтскоген.

"На данный момент телеправа на показ фарерского футбола более востребованы, чем на английскую премьер-лигу" — утверждает спортивный редактор TV 2 Вегард Янсен Хаген.

На Фарерских островах проживает около 50 тысяч человек. На архипелаге коронавирус (COVID-19) выявлен у 185 человек, 176 выздоровело. При этом нет ни одной смерти. 20 апреля в стране началось открытие школ и было объявлено о скором старте нового футбольного сезона. Вероятно, что первые матчи пройдут без зрителей. Ожидается, что через неделю после старта высшей лиги чемпионата Фарерских островов возобновятся игры первой лиги. До карантина, вызванного распространением коронавируса, был сыгран один тур.

На данный момент чемпионат Беларуси единственный в Европе, который продолжается на фоне пандемии коронавируса. Ранее о своем желании возобновить футбольное первенство 9 мая заявила бундеслига. Однако окончательное решение пока не принятою
 
 
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Чемпионат Фарерских островов начнется 9 мая. Старт первенства был намечен на 8 марта. Позже принято решение перенести старт сезона из-за пандемии коронавируса.
 
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