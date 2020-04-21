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"Это ценовое издевательство" — Романчук считает, что бензин должен быть по 30 копеек, а кредиты по 2% годовых

21.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук считает, что “если бы Беларусь была рыночной экономикой, то быстро бы сработали передаточные ценовые механизмы” и бензин стоил бы по 30 – 40 копеек за литр.

"Это ценовое издевательство" — Романчук считает, что бензин должен быть по 30 копеек, а кредиты по 2% годовых
“Сегодня же цена у нас по-прежнему BYN1,8 за литр, что отражает железобетонный монополизм государства-Левиафана. В момент, когда нужна быстрота реакции, гибкость и предприимчивость, белорусские нефтяные бароны почивают на лаврах своего статуса и работают на внутреннем рынке с колоссальной рентабельностью”, — пишет у себя в фейсбуке экономист.

По мнению Ярослава Романчука, такое положение — ненормальное.

“Представляете ситуацию. Вы можете получить ещё деньги за то, что возьмёте бесплатно нефть. Потом вы её перерабатываете и продаёте на внутреннем рынке за 70$-центов. Это энергетическое, ценовое издевательство над населением и коммерческим сектором”, заявил экономист.

То же самое касается и кредитов для населения и бизнеса. Ярослав Романчук считает, что Беларусь осталась в стороне от дешевых финансовых ресурсов, которые сейчас распределяются в мировой экономике.

“Но если бы Беларусь была рыночной экономикой, если бы не было мощных барьеров, отделяющих нас и Запад, то и белорусские производители могли бы получать кредиты под 2 – 4% годовых на 10 лет, а не под 10 – 15%, как сегодня. 

Из-за олигополии государственных банков, протекционизма финансового рынка белорусы, как и с нефтью, сегодня, переплачивают за кредиты в 3-4 раза”, — считает Романчук.

“Белорусские власти отгородили нашу страну от внешнего мира. Поэтому мы ежегодно переплачиваем огромные деньги за товары, кредиты и услуги. А вот от коронавируса мы страну не изолировали, границы не закрыли”, — пишет эксперт.

Читайте на фейсбуке, что советует Ярослав Романчук сделать властям в такой ситуации.
 
 
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Руководитель Центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук считает, что “если бы Беларусь была рыночной экономикой, то быстро бы сработали передаточные ценовые...
 
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