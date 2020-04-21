"Грамада" призывает освободить осужденных медиков: для борьбы с COVID-19









Проведение массовых мероприятий противоречит концепции борьбы с пандемией, вызванной распространением инфекционного заболевания COVID-19. Акции по поправке субботника и парада являются идеологическими, а не жизненно необходимыми.





БСДП призывает правительство не давить на медработников и предоставлять своевременную информацию о распространении коронавируса в Беларуси (количестве выявленных носителей и больных по образцу ВОЗ), воздержаться от подачи недостоверных и нескорректированных с регионами сведений, воздержаться от “головоломок” и недоговорок при трансляции.





БСДП призывает правительство, Министерство образования и РУП “Белтелеком” согласовать предоставление бесплатного интернета для учащихся и студентов, проходящих обучение дистанционно. Если власть и “Белтелеком” не могут это сделать, школьников и студентов необходимо отпустить на досрочные летние каникулы.





БСДП призывает ввести налоговые и кредитные каникулы для субъектов хозяйствования, а также физических лиц, которые были вынуждены прекратить свою работу либо существенно снизить объемы производства или оказания услуг и не в состоянии нести налоговые и кредитные обязательства перед государством и банками.





БСДП призывает правительственно в период пандемии бесплатно обеспечить пенсионеров, людей с инвалидностью и другие социально-незащищенные группы населения средствами индивидуальной защиты от вирусной инфекции (одноразовые перчатки, маски и антисептики).









- Я считаю, что из тюрем следует освободить всех медиков – пусть в борьбе с коронавирусом отбывают свое наказание, - отметил председатель Грамады Игорь Борисов.



