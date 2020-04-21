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"Грамада" призывает освободить осужденных медиков: для борьбы с COVID-19

21.04.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) призвала граждан Беларуси воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе субботника и Дня Победы. Об этом говорится в специальном заявлении руководства партии.



Проведение массовых мероприятий противоречит концепции борьбы с пандемией, вызванной распространением инфекционного заболевания COVID-19. Акции по поправке субботника и парада являются идеологическими, а не жизненно необходимыми.

БСДП призывает правительство не давить на медработников и предоставлять своевременную информацию о распространении коронавируса в Беларуси (количестве выявленных носителей и больных по образцу ВОЗ), воздержаться от подачи недостоверных и нескорректированных с регионами сведений, воздержаться от “головоломок” и недоговорок при трансляции.

БСДП призывает правительство, Министерство образования и РУП “Белтелеком” согласовать предоставление бесплатного интернета для учащихся и студентов, проходящих обучение дистанционно. Если власть и “Белтелеком” не могут это сделать, школьников и студентов необходимо отпустить на досрочные летние каникулы.

БСДП призывает ввести налоговые и кредитные каникулы для субъектов хозяйствования, а также физических лиц, которые были вынуждены прекратить свою работу либо существенно снизить объемы производства или оказания услуг и не в состоянии нести налоговые и кредитные обязательства перед государством и банками. 

БСДП призывает правительственно в период пандемии бесплатно обеспечить пенсионеров, людей с инвалидностью и другие социально-незащищенные группы населения средствами индивидуальной защиты от вирусной инфекции (одноразовые перчатки, маски и антисептики). 


- Я считаю, что из тюрем следует освободить всех медиков – пусть в борьбе с коронавирусом отбывают свое наказание, - отметил председатель Грамады Игорь Борисов.
 
 
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Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) призвала граждан Беларуси воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе субботника и Дня...
 
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