|
Робот будет измерять температуру в Национальном аэропорту «Минск». Как он работает?
22.04.2020 19:26 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» измерять температуру будет робот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его в качестве безвозмездной помощи передала китайская компания-резидент парка «Великий камень».
Аппарат для дистанционного измерения температуры разработан совсем недавно. Пока им смогут воспользоваться гости аэропорта. Прорабатывают вопрос установки таких технологий в местах пропуска самих работников воздушной гавани. На специальном мониторе, который прилагается к роботу, показывается температура тела. Такой робот применялся и в Китае в период эпидемии коронавируса.
Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
Ло Чжаньхой, советник посольства КНР в Беларуси:
«Интеллектуальное оборудование» – китайская компания, работающая в области искусственного интеллекта. Предприятие ведет разработки в Беларуси и КНР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту «Минск» измерять температуру будет робот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его в качестве безвозмездной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)