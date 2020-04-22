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Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

22.04.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменилась система амбулаторного лечения с приходом коронавируса в нашу страну, какие меры безопасности принимаются в поликлиниках и когда может наступить переломный момент в борьбе с COVID-19? На эти и другие вопросы ответит гость программы Новости «24 часа» на СТВ Ольга Есманчик, главный врач 39-й минской поликлиники.

Рубрика «Мнение» в эфире.

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Сергей Прохоров, СТВ:
Ольга Петровна, в мире по-прежнему непростая ситуация с коронавирусом, нелегко приходится и белорусским медикам. В нашей стране борьбу с COVID-19 ведут уже почти два месяца, первый пациент был зарегистрирован в конце февраля. Скажите, насколько оперативно удалось вашей поликлинике отреагировать на возможное появление первых пациентов с симптомами коронавируса?

Если есть подозрение на острую респираторную или коронавирусную инфекцию, врача направляют к пациенту домой

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Любая поликлиническая организация здравоохранения, так же, как и наша 39-я поликлиника, в первую очередь разделила потоки пациентов, которые обращаются в поликлинику, уже на уровне регистратуры. И на входной группе, как и все остальные учреждения, установили медицинского работника, который уточняет цель посещения пациента в поликлинику. И если у пациента все-таки имеются симптомы респираторной инфекции или повышенная температура, он отправляет пациента в кабинет инфекционных заболеваний через отдельный вход.

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При поступлении звонков в регистратуру медицинский регистратор уточняет симптомы либо что беспокоит пациентов, жалобы и вообще цель посещения поликлиники или обращения в поликлинику. Если все-таки есть подозрение на острую респираторную инфекцию либо коронавирусную, пациенту предлагают остаться дома и направляют врача домой.

«Плановая медицинская помощь у нас в поликлиниках сегодня ограничена»

Плановая медицинская помощь у нас в поликлиниках сегодня ограничена. Медосмотры продолжают проводиться периодически либо предварительные медицинские осмотры при трудоустройстве на работу. Но пациентам мы предлагаем осуществить административную процедуру и выписку из амбулаторной карты заказать через электронные ресурсы учреждения.

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Сергей Прохоров:
Как быть сейчас пожилым людям, которым нужны, к примеру, рецепты на лекарства, которые они пьют на постоянной основе?

Ольга Есманчик:
При необходимости продлить рецепты врача на те препараты, которые уже были подобраны и позволяют нашим пациентам контролировать состояние, пациент сегодня может позвонить либо в колл-центр, либо в регистратуру, либо в стол справок и сказать, что у него оканчивается лекарство. Регистратор уточнит, какие, запишет все контактные данные пациента, телефон. И медицинский работник, уже участковый терапевтической службы, медсестра, помощник либо врач свяжутся с пациентом, согласуют назначенное лечение. И если все великолепно, тогда уже медицинская сестра, помощник либо волонтер Красного Креста принесут этот рецепт пациенту на дом.

Сергей Прохоров:
На фоне развития в стране коронавируса пациентов в поликлинике стало больше? Или, наоборот, люди самоизолируются и как-то удаленно пытаются контактировать с врачами?

Пациенты стали меньше посещать поликлинику, но объем оказания медпомощи не уменьшился

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Ольга Есманчик:
Посещение самих пациентов стало несколько меньше, но объем оказания медицинской помощи нисколько не уменьшился за счет, как мы уже говорили, электронных ресурсов, их возможности использования, а с другой стороны, за счет перераспределения объемов оказания медицинской помощи именно с приоритетом на дому.

Сергей Прохоров:
Уже два месяца наши медики, в том числе ваша поликлиника, работают в условиях в стране коронавируса. Скажите, можно уже оценить, насколько ответственно белорусы подходят к своему здоровью и здоровью других людей?

«Наше население показало себя в большинстве своем как ответственное»

Ольга Есманчик:
Да, хочется сказать, что наше население показало себя в большинстве своем как ответственное, которое очень уважительно относится друг к другу в местах общественного пользования – в магазинах, поликлиниках. Они стараются соблюдать дистанцию, те положенные 1,5-2 метра друг от друга. Приятно замечать, когда в магазине они уже не скапливаются в каком-то отделе. Население планирует свой маршрут передвижения.

Вместе с тем нужно сказать о том, что то волонтерское движение, которое сейчас существует и насколько они поддерживают и помогают нам, системе здравоохранения, особенно амбулаторной, оказывать медицинскую помощь пожилому населению, это, конечно, неоценимо и за это им большое спасибо человеческое.

«Через 3-4 недели мы придем к тому состоянию в республике, когда заболеваемость начнет снижаться»

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Сергей Прохоров:
Скажите, ваше мнение: когда мы можем ожидать изменения в лучшую сторону эпидемиологической ситуации в нашей стране?

Ольга Есманчик:
Мы сегодня контролируем ее. Хочется верить, как говорил главный санитарный врач Республики Беларусь о том, что через 3-4 недели мы придем к тому состоянию в республике, когда заболеваемость начнет снижаться.

Сергей Прохоров:
Можно ли сегодня говорить о том, что эта ситуация – появление COVID-19 в мире и нашей стране – в частности, в нашей стране он обнажил какие-то проблемные места в амбулаторном лечении? Если так, то какие это места, какие проблемы? Какие вы видите пути их решения?

«COVID нам позволил больше, шире использовать электронные ресурсы»

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Ольга Есманчик:
В большей степени, я бы сказала, может, не так, как о проблемах. COVID нам позволил больше, шире использовать электронные ресурсы. Наверное, те варианты и возможности, которые были в единичных учреждениях, сегодня дают возможность любому руководителю правильно оценить свои возможности и использовать электронные ресурсы. Приобретение и использование тех же электронных цифровых подписей для врачей, ведущих амбулаторный прием, расширение этой функции и возможностей.

«Люди стали активнее обращаться за выписками из амбулаторных карт именно в электронном формате»

Население стало значительно активнее обращаться за выписками из амбулаторных карт именно в электронном формате. На сегодняшний день решаются вопросы в каждой амбулаторной организации о том же продлении разрешения на обслуживание. Мы усовершенствовали свои навыки по оказанию помощи пациентам с инфекционной патологией, в принципе поменяв менталитет персонала, в том числе по оказанию помощи.

Я думаю, что все то, что я сказала, особенно электронные ресурсы, найдут свое оправдание либо найдут свои возможности реализации в завтрашнем дне.

Главврач минской поликлиники о коронавирусе: Через 3-4 недели заболеваемость в стране начнёт снижаться

Люди в материале: Сергей Прохоров, Ольга Есманчик

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как изменилась система амбулаторного лечения с приходом коронавируса в нашу страну, какие меры безопасности принимаются в поликлиниках и когда...
 
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