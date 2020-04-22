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Пневмонию обнаружили у трёх священников из Свято-Петро-Павловского собора

22.04.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три священника из Свято-Петро-Павловского собора в Минске госпитализированы с пневмонией.

Согласно информации TUT.by, как минимум у одного из них обнаружили и коронавирус.

Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, подтвердил журналистам, что три священника из церкви Петра и Павла попали в больницы с пневмонией. Он не знает, обнаружили ли у кого-то из них COVID-19. Однако известно, что священников госпитализировали ещё до Пасхи, поэтому в праздничных богослужениях они не участвовали.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин заявил, что ещё до Пасхи руководство церкви приказало заболевшим священникам не участвовать в богослужениях.


Как сообщало Еврорадио, 20 апреля появилась информация о госпитализации архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия — по неофициальным сведениям, у него обнаружили коронавирус. Сегодня стало известно, что из монастыря и семинарии в Жировичах в больницу привезли более 40 человек. В Минске коронавирус выявили в Свято-Елисаветинском монастыре. 
 
Теги: Минск
 
 
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Три священника из Свято-Петро-Павловского собора в Минске госпитализированы с пневмонией.
 
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