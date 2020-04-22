Пневмонию обнаружили у трёх священников из Свято-Петро-Павловского собора

TUT.by , как минимум у одного из них обнаружили и коронавирус. Согласно информации, как минимум у одного из них обнаружили и коронавирус.





Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, подтвердил журналистам, что три священника из церкви Петра и Павла попали в больницы с пневмонией. Он не знает, обнаружили ли у кого-то из них COVID-19. Однако известно, что священников госпитализировали ещё до Пасхи, поэтому в праздничных богослужениях они не участвовали.





Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин заявил, что ещё до Пасхи руководство церкви приказало заболевшим священникам не участвовать в богослужениях.









Как сообщало Еврорадио, 20 апреля появилась информация о госпитализации архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия — по неофициальным сведениям, у него обнаружили коронавирус. Сегодня стало известно, что из монастыря и семинарии в Жировичах в больницу привезли более 40 человек. В Минске коронавирус выявили в Свято-Елисаветинском монастыре.