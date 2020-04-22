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Как Пекин возвращается к жизни после карантина
22.04.2020 21:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Коронавирус победить можно и Китай тому яркое подтверждение. В городах страны, поборовшей эпидемию, открываются кафе и магазины. В привычном режиме ходит общественный транспорт. Люди выходят на свою работу. Чем сегодня живёт Пекин?
На дорогах Пекина снова интенсивное движение! С утра до вечера по дорогам курсируют сотни тысяч машин. В часы пик знаменитые многокилометровые пробки. Все это лучшее подтверждение тому, что жизнь в китайской столице после эпидемии возвращается в привычное русло.
Некоторые из открывшихся кафе и ресторанов не спешат приглашать гостей. В таких заведениях заказать еду можно только на вынос. Здесь организовали интересный способ бесконтактной продажи еды на вынос. К примеру, заказать джаго, специальные китайские пирожки с разной начинкой, можно даже не увидев продавца. Оплата через qr-код. А заказ получаешь при помощи корзинки. Всё очень просто и при этом безопасно. И для вас, и для продавца.
Возобновляют работу и учебные заведения китайской столицы. 27 апреля к занятиям приступят выпускники, у которых впереди экзамены на поступление в вузы. Ученики девятых классов и старше вернутся за парты 11 мая. А вот остальные школьники пока остаются на домашнем обучении.
В Пекине восстанавливается и деловая активность. Около 3000 ключевых предприятий мегаполиса запустили свои мощности. А в рамках более чем 2000 городских проектов снова начались строительные работы, в которых задействованы почти 340 тысяч человек.
Столица Китая сегодня расцветает не только в переносном, но и в прямом смысле. Жители приходят в городские парки, чтобы полюбоваться персиковыми деревьями, сакурой и магнолиями. После долгих дней на самоизоляции дома, пекинцы стали по-настоящему ценить красоту природы.
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Коронавирус победить можно и Китай тому яркое подтверждение. В городах страны, поборовшей эпидемию, открываются кафе и магазины. В привычном режиме ходит...
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