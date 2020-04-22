Как Пекин возвращается к жизни после карантина

Источник материала: ОНТ

Коронавирус победить можно и Китай тому яркое подтверждение. В городах страны, поборовшей эпидемию, открываются кафе и магазины. В привычном режиме ходит общественный транспорт. Люди выходят на свою работу. Чем сегодня живёт Пекин?

На дорогах Пекина снова интенсивное движение! С утра до вечера по дорогам курсируют сотни тысяч машин. В часы пик знаменитые многокилометровые пробки. Все это лучшее подтверждение тому, что жизнь в китайской столице после эпидемии возвращается в привычное русло.

Русская кухня снова доступна жителям Пекина! Этот ресторан, как и множество других, открылся после двух месяцев карантина. Для безопасности гостей здесь по-прежнему действуют противоэпидемические меры. Измерить температуру, продезинфицировать руки, сидеть за столом не ближе метра друг от друга. Директор заведения признаётся, возобновить работу после вспышки коронавируса непросто.

Ли Сяофэн, директор ресторана: «Приходится искать способы компенсировать убытки. Я договорился с владельцем помещения о снижении ежемесячной платы за аренду. Уменьшил часы работы барменам и официантам. Поскольку гостей ещё мало. Рациональнее подхожу и к закупке продуктов. Всё необходимое теперь заказываю у поставщиков небольшими партиями».

Некоторые из открывшихся кафе и ресторанов не спешат приглашать гостей. В таких заведениях заказать еду можно только на вынос. Здесь организовали интересный способ бесконтактной продажи еды на вынос. К примеру, заказать джаго, специальные китайские пирожки с разной начинкой, можно даже не увидев продавца. Оплата через qr-код. А заказ получаешь при помощи корзинки. Всё очень просто и при этом безопасно. И для вас, и для продавца.

Возобновляют работу и учебные заведения китайской столицы. 27 апреля к занятиям приступят выпускники, у которых впереди экзамены на поступление в вузы. Ученики девятых классов и старше вернутся за парты 11 мая. А вот остальные школьники пока остаются на домашнем обучении.

Ли И, официальный представитель Пекинской муниципальной комиссии образования: «Вопросы возвращения в школы учеников средних и младших классов, а также сроки открытия детских садов, будут рассматриваться отдельно. И решение будет принято в соответствии с дальнейшей эпидемической обстановкой в городе и стране».

В Пекине восстанавливается и деловая активность. Около 3000 ключевых предприятий мегаполиса запустили свои мощности. А в рамках более чем 2000 городских проектов снова начались строительные работы, в которых задействованы почти 340 тысяч человек.

Ли Суфан, заместитель директора Пекинской муниципальной комиссии по развитию и реформам: «Мы и дальше будет делать все для восстановления деловой активности в городе. Особенно это касается компаний и предприятий, деятельность которых связана с жизнеобеспечением людей. В частности, для них убраны многие экспертизы и процедуры согласования. Это поможет им быстрее вернуться к работе».

Столица Китая сегодня расцветает не только в переносном, но и в прямом смысле. Жители приходят в городские парки, чтобы полюбоваться персиковыми деревьями, сакурой и магнолиями. После долгих дней на самоизоляции дома, пекинцы стали по-настоящему ценить красоту природы.

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