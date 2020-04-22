ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ВОЗ - о пандемии коронавируса: не заблуждайтесь, нам предстоит долгий путь

22.04.2020 21:46 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ВОЗ видят различные тенденции развития ситуации с коронавирусом в разных регионах и призывают страны не заблуждаться: предстоит еще долгий путь. С таким заявлением выступил 22 апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.


Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

В организации отметили, что обстановка в Западной Европе стабилизируется, вспышки идут на спад. Но наблюдаются тревожные тенденции роста случаев коронавируса (хотя цифры и невелики) в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

— Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Некоторые из столкнувшихся с пандемией ранее отмечают возобновление случаев. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго, — предупредил глава ВОЗ.

По его мнению, карантин во многих странах и другие меры физического дистанцирования помогли притормозить передачу вируса: «Но он остается чрезвычайно опасным».

— Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой. Это значит, что могут быть новые вспышки.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным ВОЗ, в мире почти 2,5 млн инфицированных коронавирусом, около 160 тысяч человек умерли. По данным университета Джонса Хопкинса, жертв пандемии больше: заразились COVID-19 2,6 млн человек, умерли более 180 тысяч.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ВОЗ видят различные тенденции развития ситуации с коронавирусом в разных регионах и призывают страны не заблуждаться: предстоит еще долгий путь. С таким...
 
Новости дня
Новости
 
Как Пекин возвращается к жизни после карантина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика