ВОЗ - о пандемии коронавируса: не заблуждайтесь, нам предстоит долгий путь

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В ВОЗ видят различные тенденции развития ситуации с коронавирусом в разных регионах и призывают страны не заблуждаться: предстоит еще долгий путь. С таким заявлением выступил 22 апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.



Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото: Reuters

В организации отметили, что обстановка в Западной Европе стабилизируется, вспышки идут на спад. Но наблюдаются тревожные тенденции роста случаев коронавируса (хотя цифры и невелики) в Африке, Центральной и Южной Америке и Восточной Европе.

— Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемии. Некоторые из столкнувшихся с пандемией ранее отмечают возобновление случаев. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами еще долго, — предупредил глава ВОЗ.

По его мнению, карантин во многих странах и другие меры физического дистанцирования помогли притормозить передачу вируса: «Но он остается чрезвычайно опасным».

— Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой. Это значит, что могут быть новые вспышки.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. По данным ВОЗ, в мире почти 2,5 млн инфицированных коронавирусом, около 160 тысяч человек умерли. По данным университета Джонса Хопкинса, жертв пандемии больше: заразились COVID-19 2,6 млн человек, умерли более 180 тысяч.