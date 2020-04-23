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10 онлайн-концертов, которые стоит посмотреть на «удаленке»
23.04.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-концерты — это просто какая-то магия, согласны? Они помогают нам быть ближе к нашим любимым артистам даже во время эпидемии, причем совершенно бесплатно. Многие белорусы уже выступили в прямом эфире со своими хитами, и теперь их онлайн-концерты можно найти в Сети. Что мы, собственно, и сделали: собрали в одном месте удачные выступления артистов за 2020 год. Под них можно продолжить работать, а можно на минуту отвлечься и пойти в отрыв. Запускайтесь!
Akute, Palina и Intelligency — на одной сцене
В конце марта в Галерее TUT.BY собрались очень разные по жанру белорусские музыканты — Akute, Palina и Intelligency — и дали онлайн-концерт в поддержку акции #ОставайсяДома. Первыми выступили Akute — белорусская группа из Могилева, которая определяет свой стиль как «диско-декаданс». Следом на импровизированную сцену вышла минская инди-исполнительница и автор собственных песен Palina (Республика Полина). Завершили концерт столичные электронщики Intelligency, чей хит August
Домашний концерт TUT.BY прошел круто и душевно. Если вы в тот вечер не были с нами, мы вам, конечно, не завидуем. Хотя почему? Теперь же выступление можно посмотреть и в записи.
Участники IOWA — у себя дома
Могилевская группа IOWA сейчас находится в самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, но это не помешало им отыграть концерт всем вместе: участники диско-племени IOWA делали музыку прямо из своих квартир. А теперь выступление
Еще две недели тому концерт был доступен на платформе Premier без регистрации, но теперь зарегистрироваться все-таки придется, что можно сделать за три минуты (мы проверяли). Концерт вдохновляющий и очень необычный, так что определенно этого стоит. Ну а если вы фанат группы, то это просто маст-си.
«Би-2» — в необычном интерьере
А вот еще один свежий и очень крутой онлайн-концерт. Группа «Би-2» выступила на площадке Okko — в прямом эфире его посмотрели более двух с половиной миллионов зрителей. Во время стрима группа исполнила свои главные хиты и композиции из программы своего тура NewBest, часть концертов которого перенеслась из-за эпидемии. Теперь концерт доступен в записи для поклонников коллектива и не только.
Если соскучились по музыкантам, напомним, что «Би-2» выступят 6 июня на минском стадионе «Динамо». Где искать билеты, вы
Лявон Вольский — на Дне Воли
Белорусский рокер Лявон Вольский основательно подготовился ко Дню Воли. 25 марта он вместе со своей командой дал полуторачасовой концерт, в котором исполнил свои главные хиты. У себя на YouTube-канале артист признался, что это его первый и очень волнующий опыт большого онлайн-выступления. «Не перадаць, як мы перажывалі, — але атрымалася неверагодна, нягледзячы на вонкавыя перашкоды нашай трансляцыі», — делится исполнитель. Если что, «Тры чарапахі» начинаются спустя час и 13 минут концерта!
Между прочим, у Лявона с 16 апреля стартовал всемирный акустический онлайн-тур. Он уже дал концерты для жителей Польши, Великобритании, США и Чехии, а белорусам его онлайн-выступление будет доступно 30 апреля. Концерты пройдут в формате домашней акустики. Трансляция будет вестись через страницу Лявона Вольского в
«Ночные снайперы» — в домашней студии
6 апреля Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» сыграли свой первый онлайн-концерт — посмотреть его можно
К слову, недавно «Ночные снайперы» анонсировали концерт в Минске: он пройдет 3 октября в столичном Дворце спорта.
РСП — на собственном дне рождения
Белорусы из группы «Разбітае сэрца пацана» выступили на площадке voka с онлайн-концертом. Так они отметили свое 15-летие. В рамках праздничного концерта прозвучали хиты коллектива «Розавы закат», «Культавы» и не только. Поздравить ребят пришли друзья группы — Бенька, Алесь Лютыч из: B:N, Стас Мытник из AKUTE и Виталий Артист из «Без билета». Концерт доступен
Лиса — в неоне
Молодая белорусская исполнительница Лиса — она же Лиза Костенко — тоже успела дать онлайн-концерт. В рамках проекта «Бяспечны LIVE» она исполнила треки «Абракадабра», «По пятам», «Автостопом» и другие, а еще ответила на вопросы о себе и своем творчестве. Лиза признается, что у нее были грандиозные планы на вторую половину весны и что примерно в это время у нее должен был проходить второй сольный концерт в Минске, но коронавирус внес свои корректировки. Давать концерт в режиме онлайн ей непривычно, говорит девушку, но, на наш взгляд, выступление получилось гипнотическим и вдохновляющим.
Петр Клюев — с сольным проектом
Возможно, вы в курсе, что на днях белорусы
На всякий случай отметим, что
Лера Яскевич — в ламповой атмосфере
Лера Яскевич — 21-летняя белоруска, которая стала известна благодаря YouTube и каверам на треки Макса Коржа, Басты, ЛСП, а позже начала исполнять свою, авторскую музыку. Лера
UZARI — в 10-часовом марафоне
16 апреля в Сети
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Онлайн-концерты - это просто какая-то магия, согласны? Они помогают нам быть ближе к нашим любимым артистам даже во время эпидемии, причем совершенно бесплатно....
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