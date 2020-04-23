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Как сварить гречку, чтобы она получилась вкусной

23.04.2020 08:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гречка — главная «героиня» шуток, когда речь идет о кризисе. Этой крупой якобы любят закупаться в экстренных ситуациях: при обвале рубля и коронавирусе, например. Тем не менее не стоит считать гречку всего лишь крупой для черного дня, ведь белоруски ее довольно часто готовят в качестве гарнира к мясу. Вот только как правильно варить гречку? Для рубрики «Готовим дома» узнали это у профессионального шеф-повара.

Как выбрать и подготовить гречку

Фактор, на который нужно обращать внимание при выборе гречки, это цвет.

— Чем светлее крупа, тем лучше. Из более темной гречки получается совсем рассыпчатая и более сухая каша. Мне такая не нравится, — признается повар. — Светлые ядра очищены — это тоже плюс. Вдобавок такая крупа более сладкая, если можно так сказать, и быстрее варится.

Перед варкой в любом случае стоит хотя бы раз гречку промыть: на производстве ее фасуют по маленьким пачкам из огромных мешков, в которых может быть песок и другой мелкий мусор.

— Но это момент, который каждый решает сам для себя. Если вы насыпали крупу в кастрюлю и вода не помутнела, гречку можно и не промывать. Но если вы готовите еду ребенку, то я бы промывал в любом случае, — подчеркивает Максим Русакович.

Как и сколько варить гречку на плите

Работает правило, которое справедливо для всех каш: насыпаете крупу в кастрюлю и заливаете ее водой так, чтобы она была выше уровня зерен где-то на четыре сантиметра. Это беспроигрышная пропорция.


Фото: pixabay.com

— Гречку варите на медленном огне, наблюдая за количеством воды. Если хотите рассыпчатый вариант, то используйте пропорцию выше, — советует повар. — Если делаете более вязкую кашу, то наливайте воду и регулируйте уровень густоты каши через выпаривание лишней жидкости.

Через 15−20 минут гречка должна уже свариться.

Как варить гречку в мультиварке и микроволновке

Шеф-повар предупреждает: рассыпчатая гречка в микроволновке никогда не получится. Ядра будут разрываться изнутри и превращаться в кашу.

Если вы хотите сделать попкорн из гречки, то микроволновка тоже для этого не подойдет:

— Попкорн из гречки делается на низкой температуре (около 100 градусов) в духовке.

Впрочем, мультиварка тоже не лучший девайс для приготовления идеального гарнира: зерна могут недовариться изнутри.

А вот сколько сейчас стоят плиты (варить на них можно не только гречку)

 
 
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Кажется, как просто - сварить гречку! Но нет: и здесь есть свои хитрости. О них рассказал шеф-повар.
 
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