Во всем мире запустили механизмы господдержки бизнеса из-за коронавируса. Но не в Беларуси

Myfin.by сравнил, как поддерживают бизнес в мире и Беларуси. Итоги печальны. Беларусь не является закрытой экономикой, курс рубля зависит от стоимости мировых валют , и в стране уже происходит масштабное снижение спроса. Фактически кризис есть и впору говорить о мерах поддержки.сравнил, как поддерживают бизнес в мире и Беларуси. Итоги печальны.



Чем нынешний кризис отличается от предыдущих?

Кризис может быть связан с недостатком каких-то ресурсов, например – неурожай, или из-за недостатка рабочей силы, например – после эпидемии. Возможен кризис из-за разрушения материальной базы – после войны или стихийного бедствия.





Бывают экономические кризисы, когда предприятия могут производить, но у потребителей нет денег чтобы купить произведенное. Такими были все мировые кризисы, начиная с Великой депрессии, в т.ч. 1998 и 2008 годы.





Нынешний кризис от предыдущих отличается принципиально. Материальная база, и в Беларуси, и в других странах, сохранилась. Человеческие потери на самом деле невелики и не могут повлиять ни на производство, ни на потребление.





Но потребление ограничилось только срочно необходимыми товарами, большей частью продуктами, лекарствами и коммунальными услугами. И товарные, и финансовые ресурсы у продавцов и покупателей есть, но нет их движения, потому в перспективе следует ожидать всего, что бывает при структурном финансовом кризисе.





Больше всего уже пострадали и наверняка еще пострадают туризм и перевозки. Падение нефтяных цен уже вызвали падение российского, а вслед за ним – белорусского рубля. Сверх того, некоторые страны ограничили экспорт товаров, особенно продовольственных и медицинских.





Чем это грозит бизнесу и как с этим борются?

Бизнес – это встречное движение денег, товаров и услуг. Если процесс останавливается, нет и бизнеса.





Производства, особенно большие, обычно могут работать на склад, и наверстают упущенное, хотя бы частично, при возобновлении спроса. Некоторые могут переориентировать отдельные производства: с дорогого алкоголя на антисептики; с одежды на маски и т.п.





Туристический бизнес и пассажирские перевозки имеют мало шансов вернуть потери. Но у крупных предприятий обычно есть запас прочности и хорошие шансы просто пережить кризис.





А вот мелкий бизнес ближе всего к поденному труду. Упущенное время для них – безвозвратная потеря. Работать на склад кафе и парикмахерские очевидно не могут. Перейти на другой род деятельности при общем падении спроса трудно.





В наихудшем положении, и в Беларуси, и в других странах, оказываются: туризм, сфера развлечений, и большинство мелких предприятий, особенно в услугах и розничной торговле.









Власти, особенно в экономически развитых странах, это понимают и принимают, наряду с поддержкой населения, активные меры по поддержке бизнеса, особенно малого. Вот некоторые из них:





США выделяет на поддержку корпораций $500 млрд и $367 млрд для малого бизнеса. Малые предприятия получают целевую поддержку для выплат остающимся дома работникам.





Великобритания – малым предприятиям для компенсации снижения спроса переведут до 10 тыс. фунтов. Ресторанному и гостиничному бизнесу снижают налоги. Общая сумма поддержки малого бизнеса – 2,3 млрд. евро.





Франция – малому бизнесу государство дает гарантии по кредитам, до 90% от суммы. Общая сумма гарантий – 300 млрд. евро. 4 млрд. евро выделено для поддержки стартапов и 2 млрд. евро – для микробизнеса.





Германия – малые предприятия с числом работников до 15 человек получают господдержку до 15 тыс. евро. Те, у кого меньше 5 работников – 9 тыс. евро. На поддержку самозанятых выделяют в общей сложности 50 млрд. евро.





Италия – предприятиям, доход которых упал более чем на 25%, частично компенсируют потери. Для закрытых на карантин компаний вдвое снижены арендные платежи.





Чехия – потерявшим доход предпринимателям выплатят по 1 тыс. евро. Получат поддержку самозанятые граждане с детьми до 13 лет. В отраслях особо пострадавших от кризиса власть берет на себя выплату заработной платы, до 80%.





В Грузии рестораны и гостиницы освобождены от налогов на 4 месяца.





Россия обещает малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Правда, по заявлению бизнес-омбудсмена, 80% предприятий не смогут получить это кредит. Да и сама поддержка через кредиты это не прямая поддержка. Не работающие предприятия обязаны будут вернуть эти деньги, от заработков будут уплачены налоги и взносы.





Как кризис повлиял на бизнес в Беларуси и какая помощь нужна?





Отечественный бизнес уже понес потери из-за снижения спроса и остановки передвижения людей. Опросы сообщают о падении выручки:





на 95% и более в туризме;

на 90% в стоматологии и несрочных медуслугах;

на 50-80% в общепите и сфере развлечений;

на 40-60% в области частного образования и спорта (кружки, секции и т.п.);

на 20-50% в пассажирских перевозках;

на 20% в продажах автомобилей и недвижимости;





Пострадал даже IT-сектор по причине уменьшения зарубежных заказов.





В такой ситуации уже было несколько обращений бизнес-союзов к правительству.





Предприниматели просят:





- Приостановку обязательных выплаты в ФЗСН, а затем рассрочку на компенсацию этих выплат еще на 6-12 месяцев, напомним, что взносы в Фонд соцзащиты – это 35% от суммы всех зарплат.





- Специальный налоговый вычет по подоходному налогу для переведенных на удаленную работу с целью компенсации затрат на электричество и связь.





- Налоговые вычеты на детей при зарплате до 1 тыс. руб.





- Приостановку всех плановых и дополнительных проверок. По официальной статистике практически все проверки заканчиваются штрафом.





- Снижение арендной платы на 50% в течение полугода и фиксацию платежей в рублях. Отменить повышение базовой арендной величины с 1 апреля 2020 года, и не повышать ее до 1 апреля 2021 года.





- Предприятиям, потерявшим более 20% выручки, дать отсрочку по уплате налогов на полгода с рассрочкой по налогам в течение следующего года.





- Для остановивших деятельность по независящим от них причинам коммерческих организаций просят назначить «налоговые каникулы», т.е. приостановку начисления налогов.









Какая поддержка обещана и уже оказана белорусскому бизнесу?

Отечественному бизнесу обещают некоторую поддержку для борьбы с кризисом. Первые заявления об этом прозвучали еще во второй половине марта.





Премьер-министр Сергей Румас сообщил, что на поддержку экономики предполагается потратить порядка 110 млн. руб.





Однако заметим, что экономика и бизнес в Беларуси не эквивалентные понятия. Крупные предприятия оформлены как акционерные общества, но фактически остаются государственными.





Госкомитет по имуществу сообщал о возможности отсрочки арендных платежей до 30 сентября, с дальнейшей рассрочкой до конца года. Такая льгота может быть предоставлена по заявлению арендатора. Но это касается лишь аренды государственного имущества.





Рассматриваются заявленные бизнесом инициативы по налоговым отсрочкам, кредитным каникулам, отсрочкам по коммунальным платежам.





Акционерным обществам может быть предложено провести дополнительный выпуск акций, которые выкупит государств и тем самым увеличит капитал предприятия.

Каких предприятий это коснется пока не известно.





Экспортерам и импортерам разрешают продлить срок завершения сделок. Что весьма полезно при перебоях в международных поставках.





Предприятиям разрешено не делать в 2020 году амортизационные отчисления.





Два последних пункта уже работают, но коснутся в основном экспортеров, импортеров и крупных предприятий. Малый и средний бизнес эти меры вряд ли почувствует.





Также упрощаются некоторые разрешительные процедуры, например – в области сертификации, но они также касаются узкого круга лиц и не обещают серьезной экономии.





Остальные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии и сопутствующего экономического кризиса находятся в стадии обсуждения.





На поддержку надеяться не стоит

Однако надеяться на серьезную поддержку белорусскому бизнесу не стоит. Этому есть сразу несколько оснований:





- Бюджет на 2020 год был принят с дефицитом, т.е. свободных денег в нем нет.





- До сих пор господдержку массово получали только фактически государственные предприятия в сельском хозяйстве и промышленности.





- В Беларуси не объявляли официальный карантин, потому нет формальных оснований для компенсации потерь из-за карантина.





Есть вероятность, что для бизнеса будут объявлены какие-то послабления, ограничительные меры, если это не уменьшит доходы бюджета.









Что касается финансовой поддержки, то ее можно было бы ожидать только в форме кредитов, и в том случае, если целевую кредитную линию для бизнеса откроют какие-то зарубежные структуры, вроде ЕБРР или Всемирного банка.