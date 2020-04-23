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Коронавирус дошёл до минского монастыря, куда на Пасху пришла огромная толпа верующих

23.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как минимум у двух монахинь минского Свято-Елисаветинского монастыря коронавирус, говорится на сайте обители. О том, что инфекция добралась до монастыря, читатели сообщали порталу TUT.by еще накануне празднования Пасхи, но все богослужения состоялись по плану. На пасхальной службе в ночь с субботы на воскресенье в церкви, принадлежащей монастырю, пришла огромная толпа верующих. А некоторые монахини вместе с депутатом Марией Василевич развозили по всему городу освященные куличи, в том числе доставляли их в медучреждения.

Сейчас обе монахини с подтвержденным диагнозом лежат в больнице. Под вопросом состояние еще трех сестер обители: одна также находится в больнице в ожидании результатов тестов, другая – с высокой температурой – прошла обследование и ждет результаты в келье, третья – тоже с повышенной температурой – обследовалась, но ее не госпитализировали.

Заболевшие монахини живут отдельно, им оказывают медпомощь, пишут на сайте Свято-Елисаветинского монастыря. Женщин обязали носить в келье маски и не выходить оттуда, не общаться вживую в коридорах, усердно молиться о том, чтобы все излечились. В монстыре утверждают, что ни один из священнослужителей не заболел. С пневмонией в реанимации лежит лишь один из протоиереев, которому 92 года, но на Пасху в монастыре его не было.

TUT.by напоминает, что ранее новый тип коронавируса выявили у священнослужителей костела в Докшицах, в нескольких православных церквях в Минске, у архиепископа Новогрудского и Слонимского Гурия в Жировичском Свято-Успенском монастыре. По данным «Нашей Нивы», еще одним очагом вируса в Минске стала церковь евангельских христиан баптистов «Свет Евангелия». А 16 апреля умер ее 69-летний охранник: сын мужчины утверждает, что у отца обнаружили COVID-19. ВОЗ же в который раз рекомендовала отказаться от любых массовых мероприятий, в том числе религиозных, – но, похоже, все без толку.

 
Теги: Минск
 
 
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Как минимум у двух монахинь минского Свято-Елисаветинского монастыря коронавирус, говорится на сайте обители. О том, что инфекция добралась до монастыря,...
 
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