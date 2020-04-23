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Коронавирус дошёл до минского монастыря, куда на Пасху пришла огромная толпа верующих
23.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Как минимум у двух монахинь минского Свято-Елисаветинского монастыря коронавирус,
Сейчас обе монахини с подтвержденным диагнозом лежат в больнице. Под вопросом состояние еще трех сестер обители: одна также находится в больнице в ожидании результатов тестов, другая – с высокой температурой – прошла обследование и ждет результаты в келье, третья – тоже с повышенной температурой – обследовалась, но ее не госпитализировали.
Заболевшие монахини живут отдельно, им оказывают медпомощь, пишут на сайте Свято-Елисаветинского монастыря. Женщин обязали носить в келье маски и не выходить оттуда, не общаться вживую в коридорах, усердно молиться о том, чтобы все излечились. В монстыре утверждают, что ни один из священнослужителей не заболел. С пневмонией в реанимации лежит лишь один из протоиереев, которому 92 года, но на Пасху в монастыре его не было.
TUT.by напоминает, что ранее новый тип коронавируса выявили у священнослужителей костела
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Как минимум у двух монахинь минского Свято-Елисаветинского монастыря коронавирус, говорится на сайте обители. О том, что инфекция добралась до монастыря,...
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