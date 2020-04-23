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«Выглядит как пиар на беде». Артисты решили поддержать медиков с билбордов, но не всем это понравилось

23.04.2020 14:22 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улицах Минска появилась сотня плакатов с фотографиями белорусских артистов и словами поддержки медиков, которые борются с коронавирусом. Однако не всем такая социальная реклама пришлась по душе. Некоторые горожане считают, что это выглядит как пиар на беде и вместо фотографий артистов на билбордах должны быть фото докторов.


Вчера в Facebook певица Алена Ланская опубликовала некоторые макеты плакатов акции «Мы выбираем жизнь!». Алена Ланская, Дмитрий Колдун, Ядвига Поплавская и другие говорят с билбордов: «Сбережем друг друга», «Вместе мы сможем преодолеть все трудности», «Поддержите врачей — старайтесь встречаться с друзьями онлайн». Однако не всем такая социальная реклама показалась уместной.

В комментариях написали, что это выглядит как пиар на беде, а болезнь и смерти используются как повод напомнить о себе. «Такие яркие, модные, классные фотки посреди чумы. Выглядит странно и неприятно. Лучше бы деньги за фотосессии и печать плакатов отдали бабушкам», — считает художница Ника Сандрос. Дизайнер Светлана Тодорская высказала похожее мнение: «Плакаты без посыла, пустой текст и пустой звук. С точки зрения социального проекта они, скорее, негативны. На мой взгляд, реальная, одна, пусть и на камеру сделанная душевная фотография в роли волонтера, была бы в сотни раз более призывной к действию других людей».

В комментариях также появилось предложение разместить на плакатах фото медиков, которые сейчас «на фронте», ведь они этого точно заслужили.



Инициатор этой акции — музыкальный продюсерский центр «Золотые голоса», за печать плакатов и их размещение отвечало предприятие «Мингорсправка». Генеральный директор продюсерского центра Алеся Кузнецова комментирует:

— Наша идея была не в том, чтобы проводить какую-то акцию, а в том, чтобы произнести добрые и хорошие слова, поддержать друг друга. Доброе слово помогает, вы согласны с этим? В большинстве комментарии позитивные, люди говорят спасибо. Знаю, что в «Мингорсправку» даже позвонила врач и сказала, что когда увидела надпись, расплакалась.

Алеся считает, что из-за того, что сейчас нет концертов и их афиш, рекламные билборды могли быть пустыми. На вопрос о том, логичней ли было бы разместить фото медиков вместо артистов, отвечает:

— Думаю, однозначно придет время, когда медиков будут за эту работу благодарить. Но сейчас медикам, вы поймите, не до этого, они спасают жизни людей. Они все силы бросили на это.



В то же время у артистов фотографии были готовы, на фотосессии не тратились. Каждый откликнулся и прислал фразу, которую бы хотел донести до врачей. Дизайн разрабатывал сын Алеси Кузнецовой 16-летний Михаил.

Директор УП «Мингорсправка» Борис Васильев рассказал, что плакатов напечатали сотню и разместили на центральных улицах города: проспекте Дзержинского, Пушкина, Независимости. Сделала это «Мингорсправка» за свой счет, из прибыли предприятия, ведь оно на самоокупаемости.

— Мы решили, что это будет уместно, доброе слово приятно каждому. Насчет врачей: если порассуждать, то это могло вызвать еще больше вопросов. Почему одних повесили, а не других? На наш взгляд, то, как это вышло, и внимание к этой теме не помешает. Мы дали толчок, думаю, если люди поддержат, таких плакатов станет больше.

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Теги: Минск
 
 
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На улицах Минска появилась сотня плакатов с фотографиями белорусских артистов и словами поддержки медиков, которые борются с коронавирусом. Однако не всем такая...
 
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