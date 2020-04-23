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Внешне похоже на синяки: врачи назвали еще один симптом коронавируса

23.04.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый признак получил неофициальное название "COVID-пальцы". Чаще всего он наблюдался у детей и молодежи.



Американские врачи заявили о новом симптоме коронавируса, который появляется при отсутствии других. У многих инфицированных коронавирусом пациентов появились пурпурные пятна на пальцах рук и ног. На вид они напоминают обычные синяки, но прикасаясь к ним больной ощущает жжение и боль. Неофициально это явление называют "COVID-пальцы".

Доктор Эббинг Лаутенбах из Университета Пенсильвании сообщил, что данный признак чаще всего наблюдался у детей и молодежи. Он считает, что это связано с тем, что у них иммунитет намного сильнее остальных возрастных групп. Почему появляются "COVID-пальцы", доктор точно не знает, однако предполагает, что возникновение пурпурных пятен связано с локализацией вируса на пальцах и стопах, или потому что свертывается кровь в сосудах.

Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отметила, что по ее мнению необычный симптом -  это геморрагический васкулит, асептическое воспаление стенок сосудов при тяжелой инфекции.

"Я часто наблюдаю проявления васкулита на пальцах рук и ног, а также на носу при пневмонии, некоторых штаммах гриппа, а также при остром респираторном дистресс-синдроме, поэтому возникновение этого симптома при COVID-19 вполне ожидаемо", — пояснила Сьюзен Уилкокс.


Врачи добавили, что появление пурпурных пятен на пальцах часто были первым признаком заражения коронавирусом. У некоторых больных никаких иных симтомов не было.

В то же время отмечены случаи, когда тесты человека с  "COVID-пальцами" показывали отрицательный результат.

Американские медики считают, что появление болезненных "синяков" на пальцах должны насторожить пациента, хоть этот симптом и не считают одним из признаков заболевания коронавирусом.
 
 
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Новый признак получил неофициальное название "COVID-пальцы". Чаще всего он наблюдался у детей и молодежи.
 
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