Внешне похоже на синяки: врачи назвали еще один симптом коронавируса









Американские врачи заявили о новом симптоме коронавируса, который появляется при отсутствии других. У многих инфицированных коронавирусом пациентов появились пурпурные пятна на пальцах рук и ног. На вид они напоминают обычные синяки, но прикасаясь к ним больной ощущает жжение и боль. Неофициально это явление называют "COVID-пальцы".





Доктор Эббинг Лаутенбах из Университета Пенсильвании сообщил, что данный признак чаще всего наблюдался у детей и молодежи. Он считает, что это связано с тем, что у них иммунитет намного сильнее остальных возрастных групп. Почему появляются "COVID-пальцы", доктор точно не знает, однако предполагает, что возникновение пурпурных пятен связано с локализацией вируса на пальцах и стопах, или потому что свертывается кровь в сосудах.





Руководитель службы неотложной помощи в больнице Массачусетса Сьюзен Уилкокс отметила, что по ее мнению необычный симптом - это геморрагический васкулит, асептическое воспаление стенок сосудов при тяжелой инфекции.





"Я часто наблюдаю проявления васкулита на пальцах рук и ног, а также на носу при пневмонии, некоторых штаммах гриппа, а также при остром респираторном дистресс-синдроме, поэтому возникновение этого симптома при COVID-19 вполне ожидаемо", — пояснила Сьюзен Уилкокс.









Врачи добавили, что появление пурпурных пятен на пальцах часто были первым признаком заражения коронавирусом. У некоторых больных никаких иных симтомов не было.





В то же время отмечены случаи, когда тесты человека с "COVID-пальцами" показывали отрицательный результат.





Американские медики считают, что появление болезненных "синяков" на пальцах должны насторожить пациента, хоть этот симптом и не считают одним из признаков заболевания коронавирусом.