8022 зараженных коронавирусом в Беларуси – официальная статистика

Источник материала: Горецкий вестник

Зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве сегодня. Это плюс 741 случай за сутки.





В Беларуси на 23 апреля выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 543 теста.