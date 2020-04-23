ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

8022 зараженных коронавирусом в Беларуси – официальная статистика

23.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве сегодня. Это плюс 741 случай за сутки.

 

8022 зараженных коронавирусом в Беларуси – официальная статистика

 

В Беларуси на 23 апреля выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 543 теста.

 

mogilevnews.by


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве сегодня. Это плюс 741 случай за сутки.     В Беларуси на 23 апреля выздоровели и...
 
Новости дня
Новости
 
Серьёзная вспышка коронавируса в Столбцах. Что известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика