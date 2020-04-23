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8022 зараженных коронавирусом в Беларуси – официальная статистика
23.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве сегодня. Это плюс 741 случай за сутки.
В Беларуси на 23 апреля выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 122 543 теста.
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Зарегистрировано 8022 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве сегодня. Это плюс 741 случай за сутки. В Беларуси на 23 апреля выздоровели и...
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