«Кашель, жар, головокружение». Еще один хоккеист рассказал, как подхватил коронавирус в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Финский хоккеист Йоонас Хурри, защищавший в этом сезоне цвета гродненского «Немана», рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом.



Фото: Instagram Йоонаса Хурри

«У меня был сухой кашель, а температура поднялась до 37,5. Это было 5−7 апреля, когда тренировки команды еще продолжались. В целом, симптомы не сильно отличались от простуды или гриппа, но временами добавлялись головокружение и жар. Не понимал, чем я заболел, но старался избегать публичных мест. Тест я не сдавал. Вообще не знаю, возможно ли это было сделать в Беларуси.

Конечно, там подход отличался от финского. К примеру, очень мало людей носит маски. Хорошо, что наконец-то получил результат теста в Финляндии. Теперь я каждый день на связи с врачом», — сказал Хурри в интервью Ilta-Sanomat .

Йоонас также пояснил, что уже не ощущает симптомов и проводит сейчас время в изоляции со своей девушкой — Мисс Финляндии-2018 Алиной Воронковой.

Напомним, что вчера подтвердилась информация о том, что гродненском «Немане» произошла вспышка коронавируса. Команда с 18 апреля на карантине. Финские легионеры клуба по прибытии домой сдали тесты и получили положительные результаты на COVID-19.

Также коронавирус нашли у гродненского школьника, игрока юношеской команды по хоккею: три класса в его школе на карантине. Эту информацию TUT.BY подтвердила мама одной из учениц выпускного класса гродненской школы № 27.

Коронавирус обнаружен и у экс-хоккеиста сборной Беларуси, а ныне игрока команды президента Дмитрия Мелешко .

Чемпионат Беларуси по хоккею был единственным турниром в мире, который не остановили из-за коронавируса. Также продолжались матчи любительской лиги.