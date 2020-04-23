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«Кашель, жар, головокружение». Еще один хоккеист рассказал, как подхватил коронавирус в Беларуси
23.04.2020 17:20 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Финский хоккеист Йоонас Хурри, защищавший в этом сезоне цвета гродненского «Немана», рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом.
«У меня был сухой кашель, а температура поднялась до 37,5. Это было 5−7 апреля, когда тренировки команды еще продолжались. В целом, симптомы не сильно отличались от простуды или гриппа, но временами добавлялись головокружение и жар. Не понимал, чем я заболел, но старался избегать публичных мест. Тест я не сдавал. Вообще не знаю, возможно ли это было сделать в Беларуси.
Конечно, там подход отличался от финского. К примеру, очень мало людей носит маски. Хорошо, что наконец-то получил результат теста в Финляндии. Теперь я каждый день на связи с врачом», — сказал Хурри в интервью
Йоонас также пояснил, что уже не ощущает симптомов и проводит сейчас время в изоляции со своей девушкой — Мисс Финляндии-2018 Алиной Воронковой.
Напомним, что вчера подтвердилась информация о том, что гродненском «Немане»
Также коронавирус нашли у гродненского школьника, игрока юношеской команды по хоккею: три класса в его школе на карантине. Эту
Коронавирус обнаружен и у экс-хоккеиста сборной Беларуси, а ныне игрока команды президента
Чемпионат Беларуси по хоккею был единственным турниром в мире, который не остановили из-за коронавируса. Также продолжались матчи любительской лиги.
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Финский хоккеист Йоонас Хурри, защищавший в этом сезоне цвета гродненского «Немана», рассказал, как заразился в Беларуси коронавирусом.
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