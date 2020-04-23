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Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

23.04.2020 17:28 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги

Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

Президент рассказал о письме главы Всемирной организации здравоохранения, который поблагодарил Беларусь за решимость и действия для прекращения инфекции в стране. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций этой влиятельной международной организации, но будет действовать исходя из ситуации.

По словам главы государства, наша страна хорошо подготовилась к пандемии: хватает специалистов и средств, лабораторий и тест-систем. Еще не задействован резерв.

Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо – введем и комендантский час. Надо – изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций. Но мы должны из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно.

Я убежден, что мы справимся с этой проблемой. Тем более вы видите, что эта проблема все больше и больше становится проблемой политической. У нас сторонников, даже сочувствующих, не будет. Потому что мы пошли против течения.

Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

Ах, ВОЗ сказал закрыться, те сказали, все закрылись, а мы вот такие «умные»? Да не потому, что мы «умные», а потому что мы действуем сообразно ситуации, которая у нас складывается, и сообразно тому, какую мы имеем систему здравоохранения.

Александр Лукашенко: людям, которые переболели, надо гордиться, что они выстояли

Подводя итоги встречи, глава государства акцентировал особое внимание на том, что в борьбе с пандемией должна быть задействована вся вертикаль власти. Коронавирус повлиял на многие сферы. Но даже в таких непростых условиях экономика страны не должна проседать. Президент потребовал от правительства выполнения всех основных экономических показателей.

Президент Беларуси: надо – введём комендантский час и изолируем и города, и поселки, и деревни. Но разве сегодня такая проблема стоит?

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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