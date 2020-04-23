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Лукашенко – о переболевших COVID-19: Это наш «золотой фонд», мы берем у них плазму и лечим людей

23.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Лукашенко – о переболевших COVID-19: Это наш «золотой фонд», мы берем у них плазму и лечим людейПрезидент Беларуси Александр Лукашенко поддержал тех, кто переболел коронавирусом, отметив, что им нужно гордиться тем, что они выстояли в борьбе с болезнью, и призвал население спокойно относиться к таким людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Мы даже дошли до того, что напугали людей: что это такая зараза, что от тех, кто переболел, надо бежать, как от прокаженных. Те, кто переболел этой болезнью, – это наш «золотой фонд», это люди, у которых мы берем забор крови, делаем плазму и лечим людей. Людям, которые переболели, нужно гордиться, что они выстояли, а не бояться, что про них что-то скажут», – сказал Президент.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко провел совещание о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы. Во Дворце Независимости собралось всё руководство страны: высшие должностные лица, помощники Президента и губернаторы.

Александр Лукашенко сориентировал участников разговора на принятие оперативных решений по тем вопросам, которые не терпят отлагательств. За четыре месяца пандемия коронавируса изменила мир до неузнаваемости. Не изолирована от этих процессов и транзитная, отрытая Беларусь. Но если на глобальную угрозу одной стране не повлиять, то главная задача – сократить негативное воздействие на национальную экономику и на привычный жизненный уклад населения. 

Кроме того, Президент подчеркнул, что Беларусь не станет отказываться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать соответственно ситуации.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал тех, кто переболел коронавирусом, отметив, что им нужно гордиться тем, что они выстояли в борьбе
 
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