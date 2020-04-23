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Профсоюзы помогают больницам Минской области
23.04.2020 19:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПрофсоюзы Минской области направили свыше 400 тысяч рублей, чтобы помочь медицинскому персоналу региона. В больницы Дзержинска, Борисова, Логойска и других городов передали необходимое медоборудование, антисептики и средства индивидуальной защиты. Кроме того, для улучшения условий работы медиков закупили бытовую технику. Дополнительные выплаты получат работники, которые потеряли трудоспособность из-за коронавируса.
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Профсоюзы Минской области направили свыше 400 тысяч рублей, чтобы помочь медицинскому персоналу региона. В больницы Дзержинска, Борисова, Логойска и других...
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