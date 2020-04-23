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Работы по восстановлению Нотр-Дама возобновят 27 апреля
23.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари, приостановленные в марте из-за эпидемии коронавируса, будут постепенно возобновляться с 27 апреля. Об этом сообщает французская газета Le Figar.
Уточняется, что 27 апреля объект посетят представители компаний, занимающихся восстановлением собора, а также главный архитектор по реставрации Нотр-Дам-де-Пари Филипп Вильнев. Они разработают план действий по возобновлению работ. Планируется, что с 4 мая на объекте будут задействованы уже около 50 работников. Первостепенная задача, которая на них возложена, — демонтаж строительных лесов весом 500 т.
После возобновления работ в Нотр-Дам-де-Пари специалисты примутся за другие исторические памятники во Франции, реставрация которых была поставлена на паузу из-за эпидемии COVID-19. Среди них — дворец Морского министерства на площади Согласия в Париже, замок Виллер-Котре в Эне и другие.
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Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари, приостановленные в марте из-за эпидемии коронавируса, будут постепенно возобновляться с 27 апреля. Об этом...
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