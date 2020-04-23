Работы по восстановлению Нотр-Дама возобновят 27 апреля

Источник материала: Вороновская газета





Работы по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари, приостановленные в марте из-за эпидемии коронавируса, будут постепенно возобновляться с 27 апреля. Об этом сообщает французская газета Le Figar.

Уточняется, что 27 апреля объект посетят представители компаний, занимающихся восстановлением собора, а также главный архитектор по реставрации Нотр-Дам-де-Пари Филипп Вильнев. Они разработают план действий по возобновлению работ. Планируется, что с 4 мая на объекте будут задействованы уже около 50 работников. Первостепенная задача, которая на них возложена, — демонтаж строительных лесов весом 500 т.

После возобновления работ в Нотр-Дам-де-Пари специалисты примутся за другие исторические памятники во Франции, реставрация которых была поставлена на паузу из-за эпидемии COVID-19. Среди них — дворец Морского министерства на площади Согласия в Париже, замок Виллер-Котре в Эне и другие.

Пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. Через год после пожара здание все еще находится в аварийном состоянии, восстановление не началось. Основной причиной пожара считается неисправность электропроводки. Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Структура Нотр-Дама, главные произведения искусства, хранившиеся в соборе, реликвии уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании. Через год после пожара здание все еще находится в аварийном состоянии, восстановление не началось. Основной причиной пожара считается неисправность электропроводки.