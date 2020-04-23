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Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»
23.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правительство предложило определить болевые точки – отрасли, которые больше всех страдают от замедления экономической активности и падения спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пакете мер – вопросы налогообложения, аренды, трудовых отношений. Президент категоричен: как распределить помощь решать должны в том числе и губернаторы. Им на месте виднее, кому нужна та самая соломинка, которая позволит удержаться на плаву.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В чем неправильно? Они правы, им видней там, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги, кому тут что достанется напрямую. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы.
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Пережить таки непростые времена можно только, объединив усилия. Александр Лукашенко уверен: достойно выйти из сложившейся ситуации помогут всего четыре условия для каждого белоруса: ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача.
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Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»
Новости Беларуси. Правительство предложило определить болевые точки – отрасли, которые больше всех страдают от замедления экономической активности и падения...
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