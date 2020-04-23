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Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»

23.04.2020 23:20 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство предложило определить болевые точки – отрасли, которые больше всех страдают от замедления экономической активности и падения спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»

В пакете мер – вопросы налогообложения, аренды, трудовых отношений. Президент категоричен: как распределить помощь решать должны в том числе и губернаторы. Им на месте виднее, кому нужна та самая соломинка, которая позволит удержаться на плаву.

Александр Лукашенко о распределении помощи: «Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы будем денежные средства какие-то выделять стране для экономики, я сказал: эти денежные средства делить будут губернаторы. Они этого захотели. Они этого потребовали. Косинец поднял вопрос, я с Кравцовым, Зайцем переговорил – они говорят: мы сами разберемся, или магазин поддерживать, или химволокно, или какое-то ковровое предприятие.

В чем неправильно? Они правы, им видней там, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной ложкой или столовой делить эти деньги, кому тут что достанется напрямую. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы.

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Пережить таки непростые времена можно только, объединив усилия. Александр Лукашенко уверен: достойно выйти из сложившейся ситуации помогут всего четыре условия для каждого белоруса: ответственность, дисциплина, исполнительность и самоотдача.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правительство предложило определить болевые точки – отрасли, которые больше всех страдают от замедления экономической активности и падения...
 
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