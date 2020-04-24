Эти сериалы про врачей однозначно хороши. Уже смотрели их?

Источник материала: Tut.by

Сериалы про врачей всегда были и будут актуальны, ведь с представителями этой профессии мы сталкиваемся часто и это интересно. Но пока бушует коронавирус, всем еще больше захотелось узнать, как же устроена внутренняя кухня у докторов. AFISHA.TUT.BY подсказывает девять сериалов о медиках, которые очень хороши. Нам точно не будет стыдно, что мы их подсказали вам.

1. «Больница „Никербокер“» (2014−2015)

Сколько сезонов: 2

Рейтинг на IMDb: 8,5

В ролях: Клайв Оуэн, Андре Холланд, Джереми Бобб, Джульет Райлэнс, Ив Хьюсон

Чем крут сериал

Его снимал Стивен Содерберг! Если сердечко не екнуло, подскажем: он же режиссировал такие кинохиты, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович» и «Траффик», за который даже «Оскара» получил. И Содерберг не схалявил, как многие именитые режиссеры: он действительно лично отснял все серии шоу, а не только одну или две первые.

Сериал необычен уже тем, что снят не о современной медицине, а о событиях начала ХХ века. В то время вызванная скорая помощь приезжала в виде настоящей кареты с лошадьми, а методы лечения были очень далеки от сегодняшних. Этим сериал и захватывает: в нем нет ничего знакомого нам как пациентам. Как справится с рабочими задачами хирург, в распоряжении которого еще нет лазерного скальпеля? Вполне себе передовыми методами на то время. В общем, безусловный хит, в котором совмещены история и медицина.

2. «Хороший доктор» (2017-…)

Сколько сезонов: 3 (но будут еще)

Рейтинг на IMDb: 8,2

В ролях: Фредди Хаймор, Антония Томас, Хилл Харпер, Ричард Шифф, Николас Гонсалес

Чем крут сериал

Главный герой здесь — идеальный пример персонажа, которому хочется сопереживать. Судите сами: перед нами не просто молодой хирург, но к тому же аутист с синдромом саванта — это когда у человека есть выдающиеся способности. Зовут парня Шон Мерфи, и сыграл его англичанин Фредди Хаймор, которого вы, может быть, помните по фильму «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). Тот самый мальчонка — это он. Как быстро растут чужие дети…

Естественно, гений медицины, на котором в обычной жизни быстро поставили бы крест, в сериале получает свой шанс раскрыться. Мерфи переезжает из своего захолустья, где провел не самое счастливое детство, в Сан-Хосе. Там он устраивается в престижную больницу. Из сезона в сезон главный герой будет доказывать коллегам, что даже такому странному человеку, как он, можно спасать человеческие жизни. Ну, а мы предлагаем за этим последить.

3. «Доктор Хаус» (2004−2012)

Сколько сезонов: 8

Рейтинг на IMDb: 8,7

В ролях: Хью Лори, Роберт Шон Леонард, Лиза Эдельштейн, Омар Эппс, Джесси Спенсер

Чем крут этот сериал

Начнем с того, что шоу внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное в истории: в сумме его посмотрели больше 80 миллионов зрителей. Кажется, на этом можно остановиться, но мы все-таки чуть-чуть расскажем о «Докторе Хаусе», если вы еще с ним не знакомы.

По сюжету ничего «вау» здесь нет: команда врачей постоянно пытается поставить кому-то правильный диагноз — в общем, работает, как обычно. Нескучной эту картину делает возглавляющий команду врач Грегори Хаус, которого в 2020-м наверняка назвали бы токсичным. Он не слишком заботится о чувствах коллег и пациентов и избегает общения как только может, но как профессионал — просто гений. Сам Хью Лори, исполнивший роль Хауса, говорил о своем персонаже так: «Больше всего меня восхищает, что ему нет никакого дела до того, что о нем думают». И, конечно, как вы сами знаете, такие циники и социопаты всегда безумно привлекают. По крайней мере, пока они действуют на экране, а не в нашей жизни.

4. «Клиника» (2001−2010)

Сколько сезонов: 9

Рейтинг на IMDb: 8,3

В ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли

Чем крут сериал

Своей непосредственностью. Если сериалы выше показались вам слишком заумными или тяжеловесными, то ваш вариант — «Клиника». Джон Дориан, или Джей Ди (это главный герой), четыре года отучился в медицинской школе. Желания работать — вагон, а вот медицинской практики заметно меньше. Вместе с лучшим другом из колледжа Крисом Терком он устраивается к клинику интерном и…

…понеслось! Молодые врачи окунаются в скоростной ритм жизни на работе, порой буквально ночуя в больнице. Здесь же заводят отношения, а еще узнают, как нужно и не нужно ругаться с начальником, который, кстати, по типажу сильно напоминает Хауса. Все это выглядит смешно, потому что шоу наполнено разными сценками с переодеваниями и спецэффектами а-ля «видео на свадьбу из 99-го». Но это так органично смотрится в фантазиях Джей Ди, что ухохотаться можно! Только помните: короткие 20-минутные серии коварны — их хочется поедать, не останавливаясь.

5. «Скорая помощь» (1994−2009)

Сколько сезонов: 15

Рейтинг на IMDb: 7,7

В ролях: Ноа Уайли, Лора Иннес, Лаура Серон, Дизер Ди, Мора Тирни

Чем крут сериал

Пожалуй, его можно назвать прародителем всех других сериалов о жизни врачей. Для русскоязычной аудитории шоу вообще выглядело очень выигрышно на фоне различных бразильских сериалов, которые в то время заполонили экраны. В «Скорой помощи» быт врачей показан весьма реалистично: простые доктора из больницы Чикаго каждый день принимают экстренных пациентов и даже не осознают свой героизм. Они относятся к этому как к обычной работе.

Кроме профессиональных обязанностей, есть отдушина в виде влюбленностей, интриг и надежд на будущее. В общем, если герои покажутся вам симпатичными, то вы с удовольствием будете следить за их жизнью. Понимаем, морально сложно решиться на сериал, в котором аж 15 сезонов. Но есть хорошие моменты: он уже точно закончился, и это все-таки классика. Так что советуем засесть за старые шедевры. Не пожалеете.

6. «Анатомия страсти» (2005-…)

Сколько сезонов: 17 (возможно, это не конец)

Рейтинг на IMDb: 7,6

В ролях: Эллен Помпео, Шандра Уилсон, Джеймс Пикенс-мл., Джастин Чэмберс, Кевин МакКидд

Чем крут сериал

Своей раскрученностью. В этом списке ни одно шоу не перепрыгнуло «Анатомию страсти» не только в количестве отснятых сезонов, но и в количестве выпущенных спин-оффов, DVD и вообще всего, что как-то приносит создателям деньги. Была даже видеоигра! В 2011-м Hollywood Reporter поставил сериал на четвертое место в списке самых прибыльных телешоу за прошлый год. А мы верим: если люди так усиленно следят за экранной историей, то это что-то значит.

Фанаты сериала считают, что «Анатомия страсти» даже не столько о медицине, сколько о человеческих отношениях. Главной героиней здесь выступает хирург Мередит Грей. Она — молодой врач, как и ее коллеги по сюжету, и нередко построение личных отношений у них выходит на первый план. Короче: если вам нужен был сериал не столько о врачах, сколько о драме, сексе и служебных романах, то, кажется, вы его нашли. И хоть звучит все это несколько пошло, шоу действительно стоящее.

7. «Северная сторона» (1990−1995)

Сколько сезонов: 6

Рейтинг на IMDb: 8,2

В ролях: Бэрри Корбин, Джанин Тернер, Джон Каллам, Даррен Э. Берроуз, Джон Корбетт

Чем крут сериал

Своей обособленностью от других «врачебных» шоу. Не надо думать, что это старье: «Северная сторона» — самый актуальный сегодня для Беларуси сериал. Потому что, можно сказать, он о распределении! Нам предлагают следить за Джоэлом Флэшманом — отличником-снобом из Нью-Йорка, который закончил университет. Казалось бы, открывается прекрасная взрослая жизнь в мегаполисе, но нет: выпускника отправили проходить практику на Аляску (почти что Хойники, ну правда). Причем контракт «закабалил» Флэшмана на несколько лет.

Добьем ваше желание включить «Северную сторону» регалиями шоу. У сериала сразу 10 номинаций на «Золотой глобус» (и три победы), а еще 17 номинаций на «Эмми» (и две победы). Как говорил Винни-Пух, «это „ж-ж-ж“ — неспроста».

8. «Зеленое крыло» (2004−2007)

Сколько сезонов: 2

Рейтинг на IMDb: 8,3

В ролях: Сэлли Бреттон, Оливер Крис, Оливия Колман, Мишель Гомес, Тэмсин Грег

Чем крут сериал

Безумием. Здесь странные шуточки «на грани» (а иногда и за ней) и самые бредовые бытовые ситуации, о которых только вообще можно снимать. Ну и в центре внимания здесь даже не врач, а Керолайн Тодд — помощница хирурга (и почему сценаристы так любят эту специализацию?).

Особенность шоу в том, что эпизоды друг с другом особо не связаны, и такая же ситуация со сценками внутри них. Это просто набор забавных скетчей о жизни врачей. Рекомендуем смотреть с субтитрами, чтобы уловить весь шарм актеров. И финалочка: здесь играет великолепная Оливия Колман, которую можно лицезреть не в ее фирменном амплуа какой-нибудь королевы.

9. «Интерны» (2010−2016)

Сколько сезонов: 4

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,4

В ролях: Иван Охлобыстин, Илья Глинников, Кристина Асмус, Александр Ильин-мл., Вадим Демчог

Чем крут сериал

Он российский, и в данном случае это не значит, что сериал плохой. Согласитесь, уже уровень. Это действительно качественный ситком, и он уж очень близок нам по духу, если говорить о характерах персонажей. Полное описание сериала ищите здесь .