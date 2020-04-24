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Эти сериалы про врачей однозначно хороши. Уже смотрели их?
24.04.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сериалы про врачей всегда были и будут актуальны, ведь с представителями этой профессии мы сталкиваемся часто и это интересно. Но пока бушует коронавирус, всем еще больше захотелось узнать, как же устроена внутренняя кухня у докторов. AFISHA.TUT.BY подсказывает девять сериалов о медиках, которые очень хороши. Нам точно не будет стыдно, что мы их подсказали вам.
1. «Больница „Никербокер“» (2014−2015)
Сколько сезонов: 2
Чем крут сериал
Его снимал Стивен Содерберг! Если сердечко не екнуло, подскажем: он же режиссировал такие кинохиты, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович» и «Траффик», за который даже «Оскара» получил. И Содерберг не схалявил, как многие именитые режиссеры: он действительно лично отснял все серии шоу, а не только одну или две первые.
Сериал необычен уже тем, что снят не о современной медицине, а о событиях начала ХХ века. В то время вызванная скорая помощь приезжала в виде настоящей кареты с лошадьми, а методы лечения были очень далеки от сегодняшних. Этим сериал и захватывает: в нем нет ничего знакомого нам как пациентам. Как справится с рабочими задачами хирург, в распоряжении которого еще нет лазерного скальпеля? Вполне себе передовыми методами на то время. В общем, безусловный хит, в котором совмещены история и медицина.
2. «Хороший доктор» (2017-…)
Сколько сезонов: 3 (но будут еще)
Чем крут сериал
Главный герой здесь — идеальный пример персонажа, которому хочется сопереживать. Судите сами: перед нами не просто молодой хирург, но к тому же аутист с синдромом саванта — это когда у человека есть выдающиеся способности. Зовут парня Шон Мерфи, и сыграл его англичанин Фредди Хаймор, которого вы, может быть, помните по фильму «Чарли и шоколадная фабрика» (2005). Тот самый мальчонка — это он. Как быстро растут чужие дети…
Естественно, гений медицины, на котором в обычной жизни быстро поставили бы крест, в сериале получает свой шанс раскрыться. Мерфи переезжает из своего захолустья, где провел не самое счастливое детство, в Сан-Хосе. Там он устраивается в престижную больницу. Из сезона в сезон главный герой будет доказывать коллегам, что даже такому странному человеку, как он, можно спасать человеческие жизни. Ну, а мы предлагаем за этим последить.
3. «Доктор Хаус» (2004−2012)
Сколько сезонов: 8
Чем крут этот сериал
Начнем с того, что шоу внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное в истории: в сумме его посмотрели больше 80 миллионов зрителей. Кажется, на этом можно остановиться, но мы все-таки чуть-чуть расскажем о «Докторе Хаусе», если вы еще с ним не знакомы.
По сюжету ничего «вау» здесь нет: команда врачей постоянно пытается поставить кому-то правильный диагноз — в общем, работает, как обычно. Нескучной эту картину делает возглавляющий команду врач Грегори Хаус, которого в 2020-м наверняка назвали бы токсичным. Он не слишком заботится о чувствах коллег и пациентов и избегает общения как только может, но как профессионал — просто гений. Сам Хью Лори, исполнивший роль Хауса, говорил о своем персонаже так: «Больше всего меня восхищает, что ему нет никакого дела до того, что о нем думают». И, конечно, как вы сами знаете, такие циники и социопаты всегда безумно привлекают. По крайней мере, пока они действуют на экране, а не в нашей жизни.
4. «Клиника» (2001−2010)
Сколько сезонов: 9
Чем крут сериал
Своей непосредственностью. Если сериалы выше показались вам слишком заумными или тяжеловесными, то ваш вариант — «Клиника». Джон Дориан, или Джей Ди (это главный герой), четыре года отучился в медицинской школе. Желания работать — вагон, а вот медицинской практики заметно меньше. Вместе с лучшим другом из колледжа Крисом Терком он устраивается к клинику интерном и…
…понеслось! Молодые врачи окунаются в скоростной ритм жизни на работе, порой буквально ночуя в больнице. Здесь же заводят отношения, а еще узнают, как нужно и не нужно ругаться с начальником, который, кстати, по типажу сильно напоминает Хауса. Все это выглядит смешно, потому что шоу наполнено разными сценками с переодеваниями и спецэффектами а-ля «видео на свадьбу из 99-го». Но это так органично смотрится в фантазиях Джей Ди, что ухохотаться можно! Только помните: короткие 20-минутные серии коварны — их хочется поедать, не останавливаясь.
5. «Скорая помощь» (1994−2009)
Сколько сезонов: 15
Чем крут сериал
Пожалуй, его можно назвать прародителем всех других сериалов о жизни врачей. Для русскоязычной аудитории шоу вообще выглядело очень выигрышно на фоне различных бразильских сериалов, которые в то время заполонили экраны. В «Скорой помощи» быт врачей показан весьма реалистично: простые доктора из больницы Чикаго каждый день принимают экстренных пациентов и даже не осознают свой героизм. Они относятся к этому как к обычной работе.
Кроме профессиональных обязанностей, есть отдушина в виде влюбленностей, интриг и надежд на будущее. В общем, если герои покажутся вам симпатичными, то вы с удовольствием будете следить за их жизнью. Понимаем, морально сложно решиться на сериал, в котором аж 15 сезонов. Но есть хорошие моменты: он уже точно закончился, и это все-таки классика. Так что советуем засесть за старые шедевры. Не пожалеете.
6. «Анатомия страсти» (2005-…)
Сколько сезонов: 17 (возможно, это не конец)
Чем крут сериал
Своей раскрученностью. В этом списке ни одно шоу не перепрыгнуло «Анатомию страсти» не только в количестве отснятых сезонов, но и в количестве выпущенных спин-оффов, DVD и вообще всего, что как-то приносит создателям деньги. Была даже видеоигра! В 2011-м Hollywood Reporter
Фанаты сериала считают, что «Анатомия страсти» даже не столько о медицине, сколько о человеческих отношениях. Главной героиней здесь выступает хирург Мередит Грей. Она — молодой врач, как и ее коллеги по сюжету, и нередко построение личных отношений у них выходит на первый план. Короче: если вам нужен был сериал не столько о врачах, сколько о драме, сексе и служебных романах, то, кажется, вы его нашли. И хоть звучит все это несколько пошло, шоу действительно стоящее.
7. «Северная сторона» (1990−1995)
Сколько сезонов: 6
Чем крут сериал
Своей обособленностью от других «врачебных» шоу. Не надо думать, что это старье: «Северная сторона» — самый актуальный сегодня для Беларуси сериал. Потому что, можно сказать, он о распределении! Нам предлагают следить за Джоэлом Флэшманом — отличником-снобом из Нью-Йорка, который закончил университет. Казалось бы, открывается прекрасная взрослая жизнь в мегаполисе, но нет: выпускника отправили проходить практику на Аляску (почти что Хойники, ну правда). Причем контракт «закабалил» Флэшмана на несколько лет.
Добьем ваше желание включить «Северную сторону» регалиями шоу. У сериала сразу 10 номинаций на «Золотой глобус» (и три победы), а еще 17 номинаций на «Эмми» (и две победы). Как говорил Винни-Пух, «это „ж-ж-ж“ — неспроста».
8. «Зеленое крыло» (2004−2007)
Сколько сезонов: 2
Чем крут сериал
Безумием. Здесь странные шуточки «на грани» (а иногда и за ней) и самые бредовые бытовые ситуации, о которых только вообще можно снимать. Ну и в центре внимания здесь даже не врач, а Керолайн Тодд — помощница хирурга (и почему сценаристы так любят эту специализацию?).
Особенность шоу в том, что эпизоды друг с другом особо не связаны, и такая же ситуация со сценками внутри них. Это просто набор забавных скетчей о жизни врачей. Рекомендуем смотреть с субтитрами, чтобы уловить весь шарм актеров. И финалочка: здесь играет великолепная Оливия Колман, которую можно лицезреть не в ее фирменном амплуа какой-нибудь королевы.
9. «Интерны» (2010−2016)
Сколько сезонов: 4
Чем крут сериал
Он российский, и в данном случае это не значит, что сериал плохой. Согласитесь, уже уровень. Это действительно качественный ситком, и он уж очень близок нам по духу, если говорить о характерах персонажей. Полное описание сериала
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Выбрали для вас сериалы про врачей, в качестве которых уверены на все сто. В этом тексте - только лучшие шоу на медицинскую тему.
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