Погода в Горках на большие выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Впереди длинные выходные. Смотрите, какую погоду обещают нам в эти дни.





Сегодня будет до +14 °С и облачно.

Завтра, 25 апреля, будет субботник , весь день пасмурно, около 9 градусов тепла.

В воскресенье, 26 апреля, будет облачно с прояснениями, +4…+8 °С. Ночью до +1 °С.

27 апреля погода существенно не поменяется — плюс 8, пасмурно, временами порывистый ветер.

Во вторник, 28 апреля, обещают около +9°, облачно, возможен дождь.