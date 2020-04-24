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Погода в Горках на большие выходные
24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Впереди длинные выходные. Смотрите, какую погоду обещают нам в эти дни.
Сегодня будет до +14 °С и облачно.
Завтра, 25 апреля, будет
В воскресенье, 26 апреля, будет облачно с прояснениями, +4…+8 °С. Ночью до +1 °С.
27 апреля погода существенно не поменяется — плюс 8, пасмурно, временами порывистый ветер.
Во вторник, 28 апреля, обещают около +9°, облачно, возможен дождь.
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Впереди длинные выходные. Смотрите, какую погоду обещают нам в эти дни. Сегодня будет до +14 °С и облачно. Завтра, 25 апреля, будет субботник, весь день пасмурно,...
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