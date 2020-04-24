ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погода в Горках на большие выходные

24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Впереди длинные выходные. Смотрите, какую погоду обещают нам в эти дни.

 

Погода в Горках на большие выходные

 

Сегодня будет до +14 °С и облачно.

Завтра, 25 апреля, будет субботник, весь день пасмурно, около 9 градусов тепла.

В воскресенье, 26 апреля, будет облачно с прояснениями, +4…+8 °С.  Ночью до +1 °С.

27 апреля погода существенно не поменяется — плюс 8, пасмурно, временами порывистый ветер.

Во вторник, 28 апреля, обещают  около +9°, облачно, возможен дождь.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Впереди длинные выходные. Смотрите, какую погоду обещают нам в эти дни.     Сегодня будет до +14 °С и облачно. Завтра, 25 апреля, будет субботник, весь день пасмурно,...
 
Новости дня
Новости
 
Брестчанин развивает в стране новый вид спорта на необычном транспорте. Это круто!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика