"Когда я принимал это решение, однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают, - заявил Лукашенко. - Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело".





Почему, советский субботник - "святое" дело в независимой Беларуси, Лукашенко так и не объяснил, зато обмолвился, что сам в это время находиться в Минске не будет - съедет в свою резиденцию на Припяти и будет там "садить лес".





Свабода , в пик эпидемии коронавируса в Беларуси к субботнику привлекут и медиков. Власти хватило ума не отправлять их мести дворы, но с людей, которые сегодня в прямом смысле слова рискуют своими здоровьем и жизнью, а также подвергают опасности свои семьи, ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ! Тем временем, как выяснила, в пик эпидемии коронавируса в Беларуси к субботнику привлекут и медиков. Власти хватило ума не отправлять их мести дворы, но





"Врачи по 40 рублей, медсестры - по 25"





Вот что рассказали сотрудники 2-й детской поликлиники Минска о будущем субботнике.





"Нас работать на субботнике не зовут, но сказали сдать деньги, — рассказывает сотрудница. - Наличными. Врачи по 40 рублей, медсестры - по 25, санитарки - по 15. Заведующие отделений будут собирать, так как-то».





По словам собеседников Свабоды, в каждом из двух отделений поликлиники работает по 5-6 педиатров, столько же медсестер. Еще есть отделение, которое курирует детские сады и школы. Собирают ли деньги на субботник с сотрудников там, собеседница сказать не смогла.





"Год назад было 10 рублей, сейчас 40, - возмущается она. — В других больницах и в этом году по 10. В Центре "Мать и дитя", по слухам, врачи сдают по 5 рублей, медсестры по 3. Они тоже не выходят на субботник, сдают деньги вместо этого".





Медики говорят, что сотрудники 2-й детской поликлиники пока не знают, что будут делать в ответ на предложение сдавать деньги вместо работы на субботнике. Неизвестно также, что будет, если они не выполнят просьбу руководства.





В приемной главного врача поликлиники подтвердили, что получили из администрации района письмо с распоряжением собрать денежные средства на субботник. Сама главврач Наталья Козич от комментариев отказалась.





И это не частный случай - с медиков требуют денег по всей стране, в том числе и в самых "горячих" точках, где врачи порой работают сутками и без выходных.









"Такой цирк вызывает бешенство"



