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Дикость: медиков во время эпидемии коронавируса заставляют платить дань "за субботник"

24.04.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отсутствие карантина в Беларуси — не единственное странное явление во время пандемии смертельно опасного вируса COVID-19. В ближайшую субботу 25 числа в стране пройдет национальный субботник. Настаивает на его проведении лично Лукашенко.

Дикость: медиков во время эпидемии коронавируса заставляют платить дань "за субботник"
"Когда я принимал это решение, однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают, - заявил Лукашенко. - Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело".

Почему, советский субботник - "святое" дело в независимой Беларуси, Лукашенко так и не объяснил, зато обмолвился, что сам в это время находиться в Минске не будет - съедет в свою резиденцию на Припяти и будет там "садить лес".

Тем временем, как выяснила Свабода, в пик эпидемии коронавируса в Беларуси к субботнику привлекут и медиков. Власти хватило ума не отправлять их мести дворы, но с людей, которые сегодня в прямом смысле слова рискуют своими здоровьем и жизнью, а также подвергают опасности свои семьи, ТРЕБУЮТ ДЕНЕГ!

"Врачи по 40 рублей, медсестры - по 25"


Вот что рассказали сотрудники 2-й детской поликлиники Минска о будущем субботнике. 

"Нас работать на субботнике не зовут, но сказали сдать деньги, — рассказывает сотрудница. - Наличными. Врачи по 40 рублей, медсестры - по 25, санитарки - по 15. Заведующие отделений будут собирать, так как-то».

По словам собеседников Свабоды, в каждом из двух отделений поликлиники работает по 5-6 педиатров, столько же медсестер. Еще есть отделение, которое курирует детские сады и школы. Собирают ли деньги на субботник с сотрудников там, собеседница сказать не смогла.

"Год назад было 10 рублей, сейчас 40, - возмущается она. — В других больницах и в этом году по 10. В Центре "Мать и дитя", по слухам, врачи сдают по 5 рублей, медсестры по 3. Они тоже не выходят на субботник, сдают деньги вместо этого".

Медики говорят, что сотрудники 2-й детской поликлиники пока не знают, что будут делать в ответ на предложение сдавать деньги вместо работы на субботнике. Неизвестно также, что будет, если они не выполнят просьбу руководства.

В приемной главного врача поликлиники подтвердили, что получили из администрации района письмо с распоряжением собрать денежные средства на субботник. Сама главврач Наталья Козич от комментариев отказалась.

И это не частный случай - с медиков требуют денег по всей стране, в том числе и в самых "горячих" точках, где врачи порой работают сутками и без выходных.


"Такой цирк вызывает бешенство"


"Думал, что в этом году хоть обойдется, но с врачей по 5 рублей, с медсестры 3, с санитарки 1 рубль, — рассказал «Нашей Ниве» врач Витебской областной больницы.

"Заведующие отделений — 8 рублей, врачи — 6, лаборанты — 5, санитарки — по 4", — рассказал о поборах сотрудник Витебской санстанции, где сейчас люди перегружены тестами на COVID-19.

То же касается и поликлиник:

"Собирают по 8 рублей с медиков, с лаборантов — по 4. Раньше тоже собирали санитарок из отделений на благоустройство территории поликлиники, но пока таких приказов не поступало", — сговорит терапевт одной из витебских поликлиник.

"Когда ты на передовой, то такой цирк вызывает бешенство. За работу «в условиях карантина» мне дали надбавку около 30 рублей, и в этом же месяце сняли 20 рублей за подписку на газеты, от которых ты не можешь отказаться, Теперь сюда 8 — вот какая справедливость", — поделился переживаниями медик.

На 9-й подстанции скорой помощи Минска ситуация еще хуже: часть медиков должна выйти на субботник.
 
Теги: Минск
 
 
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Отсутствие карантина в Беларуси — не единственное странное явление во время пандемии смертельно опасного вируса COVID-19. В ближайшую субботу 25 числа в стране...
 
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