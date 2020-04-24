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Информация Минздрава: 1120 пациентов с COVID-19 выздоровели
24.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
С положительным тестом на вирус зарегистрировано 8773 человека. Всего проведено 130 тысяч 824 теста. За весь период распространения инфекции на территории нашей страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. С положительным тестом на вирус зарегистрировано 8773 человека....
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