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Информация Минздрава: 1120 пациентов с COVID-19 выздоровели

24.04.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С положительным тестом на вирус зарегистрировано 8773 человека. Всего проведено 130 тысяч 824 теста. За весь период распространения инфекции на территории нашей страны умерли 63 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

 
 
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В Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. С положительным тестом на вирус зарегистрировано 8773 человека....
 
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