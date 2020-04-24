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Статистика: как коронавирус повлиял на безработицу в России
24.04.2020 19:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
44% россиян временно перестали работать. Об этом
В исследовании приняло участие 5 тысяч человек старше 18 по всей России. Анкетирование проводили методом онлайн опроса с 13 по 17 апреля.
Согласно полученным данным, зарплата уменьшилась у 18% опрошенных, 16% ушли в неоплачиваемые отпуск, а в оплачивемый только 3%, еще 5% сократили, а 14% воздержлись от ответа.
Также по результатам опроса, на удаленный формат работы перешел 21% опрошенных, а на рабочих местах остались 30%, 44% людей временно прекратили работать (в основном это продавцы и кассиры (10%), повара (6 %) и охранники (5%)).
Максимального показателя по безработице достигли в Сибири и на Дальнем Востоке. Там работы лишился каждый четвертый житель. В Москве и Санкт-Петербурге на данный момент не работают 45% и 40% жителей, соответственно.
ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS
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44% россиян временно перестали работать. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследования сервиса «Авито.Работа». В исследовании приняло участие 5 тысяч человек...
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