Статистика: как коронавирус повлиял на безработицу в России

Источник материала: ОНТ

44% россиян временно перестали работать. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследования сервиса «Авито.Работа».

В исследовании приняло участие 5 тысяч человек старше 18 по всей России. Анкетирование проводили методом онлайн опроса с 13 по 17 апреля.

Согласно полученным данным, зарплата уменьшилась у 18% опрошенных, 16% ушли в неоплачиваемые отпуск, а в оплачивемый только 3%, еще 5% сократили, а 14% воздержлись от ответа.

Также по результатам опроса, на удаленный формат работы перешел 21% опрошенных, а на рабочих местах остались 30%, 44% людей временно прекратили работать (в основном это продавцы и кассиры (10%), повара (6 %) и охранники (5%)).

Максимального показателя по безработице достигли в Сибири и на Дальнем Востоке. Там работы лишился каждый четвертый житель. В Москве и Санкт-Петербурге на данный момент не работают 45% и 40% жителей, соответственно.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

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