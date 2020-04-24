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Для помощи медикам в борьбе с COVID-19
24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Компания А1 по согласованию с Минздравом предоставила своим абонентам возможность осуществлять благотворительные пожертвования в пользу медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Перечислить средства можно посредством USSD-запроса или отправки SMS на короткий номер, а также с помощью приложения A1 banking. Все перечисления осуществляются без комиссии и будут аккумулироваться на благотворительном счете Минздрава.
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Компания А1 по согласованию с Минздравом предоставила своим абонентам возможность осуществлять благотворительные пожертвования в пользу медиков, борющихся с...
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