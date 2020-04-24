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Для помощи медикам в борьбе с COVID-19

24.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Компания А1 по согласованию с Минздравом предоставила своим абонентам возможность осуществ­лять благотворительные пожертвования в пользу медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Перечислить средства можно посредст­вом ­USSD­-­зап­роса или отправки SMS на короткий номер, а также с помощью приложения A1 banking. Все перечисления осуществ­ляются без комиссии и будут аккумулироваться на благотворительном счете ­Минздрава.
При отправке USSD-запроса на номер *222*19#, пользователь может выб­рать одну из трех сумм – 2 рубля, 5 рублей или 10 рублей. При отправке SMS на специальный короткий номер 219 благотворительный взнос списывается с баланса абонентского номера, но являет­ся фиксированным и составляет 2 рубля.
Совершить пожертвование также можно через приложение A1 banking в разделе «Добро», используя средства любой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского номера. Максимальная сумма пожертвования с баланса номера составляет 100 рублей в месяц. Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking предоставляется абонентам всех мобильных операторов Беларуси.
Перечислить денежные средства с баланса абонентского номера могут абоненты всех тарифных планов A1 для физических лиц (кроме линейки ПРИВЕТ). Абонентский номер при этом должен быть активным – с доступом к исходящим вызовам, отправке SMS и мобильному интернету. После завершения операции абонент получает подтверждающее уведомление о списании средств.
Все средства, перечисленные абонентами А1, будут без комиссии переведены на счет в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования» для аккумулирования и дальнейшего распределения пос­тупивших денежных средств в соответствии с потребностью конкретных учреждений ­здравоохранения.
Ранее А1 сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на «горячие линии» по вопросам профилактики инфекции COVID-19, оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице. Компания также предоставит белорусским медикам, занятым борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смартфоны и бесплатную рабочую связь с целью решения срочных рабочих вопросов и обмена информацией для использования в самых горячих зонах – там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией.

 
 
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Компания А1 по согласованию с Минздравом предоставила своим абонентам возможность осуществ­лять благотворительные пожертвования в пользу медиков, борющихся с...
 
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