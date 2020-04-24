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Десятки медиков самых разных профилей объединились в борьбе с коронавирусом

24.04.2020 22:48 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Онлайн-курс лекций для врачей, которые работают с COVID-19, готовят в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Скоро программа появится в интернете. Однако уже сегодня на сайте учреждения образования (belmapo.by) можно найти памятки для докторов и посмотреть обучающие видео про технику безопасности. Напомним, десятки медиков самых разных профилей сейчас объединились в борьбе с коронавирусом. И все же нашли время рассказать, как теперь проходят их будни. Юлия Гризунт - об экстренной переквалификации. 

Экстренная переквалификация


Игорь Черкасов по профилю гинеколог. А на деле сегодня еще и инфекционист, медбрат, даже психолог, если придется. С тех пор как в карточках его пациентов появилась пометка "COVID-19", изменилась не только работа - вся жизнь. Встречи с родителями теперь только по фейстайму, редкие походы в магазин - в маске и перчатках. Игорь - один из многих врачей, кому пришлось переквалифицироваться и пойти на борьбу с пандемией. 

А без 20-ти 8 на работе и уже в полной экипировке Андрей Вергейчик. Заведующий гинекологическим отделением 10 больницы. 

Андрей Вергейчик, заведующий гинекологическим отделением 10-й городской клинической больницы г. Минска: "Нас собрал заместитель главврача и объявил, что возможен переход нашей больницы в режим инфекционного стационара. А потому все отделения и сотрудники были перепрофилированы. И вся работа началась в режиме инфекционной больницы".

Андрей признается: он не боится вируса. Действуя строго по протоколу, заразиться почти невозможно. Вот только чтобы следовать этим безопасным условиям, приходится жертвовать комфортом. 

Андрей Вергейчик, заведующий гинекологическим отделением 10-й городской клинической больницы: "Находиться 24 часа в грязной зоне в средствах индивидуальной защиты - это жестко, но если соблюдать все правила, то все у нас хорошо. По крайней мере по прошествии месяца у нас тьфу-тьфу-тьфу ни один сотрудник не заболел".

Навыки по гинекологии забывать тоже не приходится - Андрей Вергейчик и Игорь Черкасов по-прежнему работают и по профилю. Только теперь они обслуживают инфицированных пациенток. Проводят осмотры и даже операции.

Разработан онлайн-курс для врачей, которые работают с COVID-19

Для докторов, которые сменили специализацию, чтобы встретиться с коронавирусом, на сайте БелМАПО появился раздел "COVID-19". Это программа стажировки, где работники 6-ти медицинских кафедр собрали самую важную информацию для врачей, которые борются с вирусом. 

Все инструкции лаконичны, а то, что нельзя напечатать, показали на видео. В первую очередь это порядок надевания и утилизации средств индивидуальной защиты. 

Алексей Чуканов, декан факультета общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО: "Были разработаны 4 таких блока, которые касаются оказания медпомощи пациентам с COVID-19  в амбулаторных условиях, в стационарных условиях, оказания медпомощи по выявлению для специалистов лучевой диагностики и для анестезиологов-реаниматологов. Это оказание интенсивной терапии в реанимации. Также были во взаимодействии с ЮНИСЕФ отсняты ролики".

Меньше чем за неделю с инструкцией ознакомились около полутысячи пользователей. И от каждого преподаватели готовы выслушать замечания и предложения, чтобы усовершенствовать новую программу. 

Совсем скоро стартует еще один онлайн-проект БелМАПО. В этот раз преподаватели прочтут лекции для медиков, которые работают с COVID-19, и даже проведут мастер-класс по оказанию психологической помощи таким пациентам. 

 
Теги: Минск
 
 
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Онлайн-курс лекций для врачей, которые работают с COVID-19, готовят в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Скоро программа появится в...
 
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