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Экстренная переквалификация

Разработан онлайн-курс для врачей, которые работают с COVID-19

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятки медиков самых разных профилей объединились в борьбе с коронавирусом Онлайн-курс лекций для врачей, которые работают с COVID-19, готовят в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Скоро программа появится в...

Онлайн-курс лекций для врачей, которые работают с COVID-19, готовят в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Скоро программа появится в интернете. Однако уже сегодня на сайте учреждения образования (belmapo.by) можно найти памятки для докторов и посмотреть обучающие видео про технику безопасности. Напомним, десятки медиков самых разных профилей сейчас объединились в борьбе с коронавирусом. И все же нашли время рассказать, как теперь проходят их будни.- об экстренной переквалификации.Игорь Черкасов по профилю гинеколог. А на деле сегодня еще и инфекционист, медбрат, даже психолог, если придется. С тех пор как в карточках его пациентов появилась пометка "COVID-19", изменилась не только работа - вся жизнь. Встречи с родителями теперь только по фейстайму, редкие походы в магазин - в маске и перчатках. Игорь - один из многих врачей, кому пришлось переквалифицироваться и пойти на борьбу с пандемией.А без 20-ти 8 на работе и уже в полной экипировке Андрей Вергейчик. Заведующий гинекологическим отделением 10 больницы.Андрей признается: он не боится вируса. Действуя строго по протоколу, заразиться почти невозможно. Вот только чтобы следовать этим безопасным условиям, приходится жертвовать комфортом.Навыки по гинекологии забывать тоже не приходится - Андрей Вергейчик и Игорь Черкасов по-прежнему работают и по профилю. Только теперь они обслуживают инфицированных пациенток. Проводят осмотры и даже операции.Для докторов, которые сменили специализацию, чтобы встретиться с коронавирусом, на сайте БелМАПО появился раздел "COVID-19". Это программа стажировки, где работники 6-ти медицинских кафедр собрали самую важную информацию для врачей, которые борются с вирусом.Все инструкции лаконичны, а то, что нельзя напечатать, показали на видео. В первую очередь это порядок надевания и утилизации средств индивидуальной защиты.Меньше чем за неделю с инструкцией ознакомились около полутысячи пользователей. И от каждого преподаватели готовы выслушать замечания и предложения, чтобы усовершенствовать новую программу.Совсем скоро стартует еще один онлайн-проект БелМАПО. В этот раз преподаватели прочтут лекции для медиков, которые работают с COVID-19, и даже проведут мастер-класс по оказанию психологической помощи таким пациентам.