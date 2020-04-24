У нескольких сотрудников и воспитанников Червенского дома-интерната обнаружили коронавирус

По данным комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, в Червенском доме-интернате для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития функционируют два отделения. Детское — на 167 мест и молодежное — на 138 мест. Всего здесь могут проживать 305 человек.





Как и в других подобных учреждениях, с началом эпидемии в Червенском доме-интернате были запрещены любые посещения и встречи. Около недели назад, рассказывает один из сотрудников учреждения, интернат закрыли полностью. Теперь в нем находятся только воспитанники, круглосуточно дежурят медики и санитары. Они будут работать вахтами по две недели. Педагогам, которые раньше занимались с детьми, вход запрещен.





Первые случаи коронавируса были выявлены «примерно неделю назад».





— Все группы сейчас на карантине, — рассказывает сотрудник дома-интерната. — Только волонтеры приезжают, но в здание не заходят. Сначала тесты взяли у детей в группах, где произошла вспышка, и у их контактов. Затем протестировали всех детей и остальных работников. У четверых из них подтвержден коронавирус. Приехала санстанция, все обработала. Ситуация под контролем.





По информации другого источника, среди воспитанников — более 20 заболевших. Их госпитализировали в местную районную больницу.









Мы не смогли связаться с администрацией учреждения. Вечером 24 апреля получить оперативный комментарий в Министерстве труда и социальной защиты не удалось.





На данный момент известно о вспышке COVID-19 в Весновском доме-интернате для детей с особенностями психофизического развития в Глусском районе. Там, по информации источника TUT.BY, коронавирус обнаружили у 28 детей и 8 сотрудников.



