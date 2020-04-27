Коронавирус. Заболели почти три млн человек: Россия догоняет Китай по зараженным













2 994 958 человек во всем мире коронавирусом SARS-CoV-2, 206 997 пациентов умерли, 878 923 больных СOVID-19 выздоровели.. Об этом говорится в данных, сведенных на портале Worldometers.





США лидирует в мире по числу заболевших – 987 322 случаев (+26 671 за последние сутки). За ней – Испания (226 629, + 2870), Италия (197 675, +2324), Франция (162 100, +612), Германия (157 770, +1257), Великобритания (152 840, + 4463), Турция (110 130, +2357).





Россия по количеству зараженных стремительно приближается к показателям Китая, первого эпицентра пандемии. В РФ уже выявлено 80 949 случаев COVID-19 (+6361), в Китае – 82 827 (+11).





Больше всего умерших – также в США (55 413, +1157). За ней – Италия (26 644, +260), Испания (23 190, +288), Франция (22 856, +242), Великобритания (20 732, +413).





США также лидирует и по числу выздоровевших – 118 781 случай. Далее идут Испания (117 727), Германия (112 000), Китай (77 394), Иран (69 657) и Италия (69 657).





На данный момент с недугом борются 1 909 038 зараженных. 1 851 435 (97%) пациентов болеют COVID-19 в легкой или средней формах, 57 603 (3%) - находятся на тяжелой или критической стадиях болезни.