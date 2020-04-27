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Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 11 тысяч: новая статистика Минздрава
27.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Минздрав
Умерли 75 человек, выздоровели 1740.
Вчера же Минздрав
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
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Минздрав обновил данные по эпидемии в Беларуси. К 27 апреля в стране насчитали уже 11289 заболевших коронавирусной инфекцией (+826 эпизодов за минувшие сутки). Умерли 75...
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