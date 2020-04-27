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Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 11 тысяч: новая статистика Минздрава

27.04.2020 13:02 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Минздрав обновил данные по эпидемии в Беларуси. К 27 апреля в стране насчитали уже 11289 заболевших коронавирусной инфекцией (+826 эпизодов за минувшие сутки).

Умерли 75 человек, выздоровели 1740.

Вчера же Минздрав утверждал, что в Беларуси число заболевших COVID-19 достигло 10463. Тогда же сообщалось, что скончались 72 пациента, излечились 1695. 

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

 
 
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Минздрав обновил данные по эпидемии в Беларуси. К 27 апреля в стране насчитали уже 11289 заболевших коронавирусной инфекцией (+826 эпизодов за минувшие сутки). Умерли 75...
 
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