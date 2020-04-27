Как будто белорусов кто-то подменил или О том, как изменилось поведение людей во время пандемии коронавируса

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Американская корпорация Google запустила сайт, на котором публикуются отчеты о местоположении пользователей ее сервисов по всему миру во время пандемии коронавируса, но без указания геолокации конкретного человека. На интернет-портале, получившем название COVID-19 Community Mobility Reports, отслеживается, как меняется посещаемость торгово-развлекательных комплексов, продуктовых магазинов, аптек и парков после введения режима самоизоляции в большинстве стран мира из-за распространения коронавируса.

На начальном этапе сайт представляет статистику по 131 стране, включая Беларусь, Казахстан и Киргизию. Россия пока не попала в список Google, но количество стран, где отслеживаются перемещения граждан, планируется увеличить.

Вот, например, что сообщается на интернет-портале о Беларуси на начало апреля текущего года.

Количество посещений ресторанов, кафе, торговых центров, тематических парков, музеев, библиотек и кинотеатров упало на 14%.

Количество визитов в бакалейные магазины, аптеки, рынки, продовольственные торговые точки и склады выросло на 5%.

Посещение национальных и городских парков, общественных пляжей, площадок для выгула собак выросло на 41%.

Однако посещение общественного транспорта, метро, автобусных и железнодорожных станций упало на 7%.

Активность по местам работы выросла на 3%, а по домам – упала на 2%.

Подготовила Татьяна КЛИМКОВА.

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