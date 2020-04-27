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11 289 случаев COVID-19 зафиксировали в Беларуси

27.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На 27 апреля в Беларуси зарегистрированы 11 289 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщил Минздрав. 1740 человек выздоровели, 75 пациентов с коронавирусом умерли.

 

11 289 случаев COVID-19 зафиксировали в Беларуси

 

За сутки прирост составил 826 человек. Всего проведено 153 845 тестов.


 
 
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  На 27 апреля в Беларуси зарегистрированы 11 289 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщил Минздрав. 1740 человек выздоровели, 75 пациентов с коронавирусом...
 
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