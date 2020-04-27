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Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

27.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили всего 10 новых случаев заболевания, что стало самым низким показателем с начала марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

Об улучшении эпидемиологической обстановки сообщают также в Италии и Республике Корея. Положительная динамика наблюдается на Мальте. За последние сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. В связи с этим местные власти намерены в ближайшее время отменить ряд карантинных ограничений.

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Одни из наиболее заметных карантинных послаблений 27 апреля вступают в силу в Чехии.

Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

Возобновляют работу ряд крупных магазинов, фитнес-центры, библиотеки, а также зоопарки на открытом воздухе. В костелах и церквях разрешено проводить богослужения.

Открываются магазины и автомойки. Какие страны ослабляют карантинные ограничения

В Швейцарии открываются стоматологические кабинеты, салоны красоты, автомойки и магазины хозяйственных товаров. В Греции возобновляют работу некоторые госслужбы.

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Новости мира. В Австралии обновили рекорд по наименьшему числу зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили всего 10 новых случаев заболевания, что...
 
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