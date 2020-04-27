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Рахмон сдается: накануне приезда миссии ВОЗ власти Таджикистана вводят карантинные мероприятия по COVID-19

27.04.2020 15:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Таджикистана официально пока не признали наличие коронавирусных больных в стране, однако вводят ряд карантинных мероприятий.



Власти Таджикистана в ближайшее время сообщат о выявлении случаев заражения коронавирусом COVID-19 в стране, в ряде таджикских регионов будет введен карантин, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник в аппарате правительства соседнего Кыргызстана.

"В скором времени правительство Таджикистана признает сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и наличие коронавируса, а также введет карантинные меры в отдельных районах страны", - сказал собеседник агентства.

"В соседнем Таджикистане помещены в карантин более 60 человек, среди них учителя столичных школ, сотрудники МВД, работники Нацбанка. На прошлой неделе в карантин помещена заместитель председателя правящей Народно-демократической партии Таджикистана Хайринисо Юсуфи", - отметил он.


"Интерфакс" в настоящее время не располагает информацией по этому поводу от официальных источников в Таджикистане.

Какие меры принимает Таджикистан в связи с угрозой коронавируса

Накануне, 26 апреля, республиканский штаб Таджикистана по профилактике COVID-19 в связи с угрозой коронавируса принял решение объявить с 27 апреля по 10 мая двухнедельные каникулы в дошкольных учреждениях, средних школах, учреждениях начального профессионального образования и учреждениях среднего профессионального образования.

"Решение было принято в целях защиты общественного здоровья и безопасности населения, особенно детей и подростков", - сообщили в пресс-центре министерстве образования и науки этой страны.

В пресс-центре отметили, что занятия в высших учебных заведениях страны продолжатся, "в случае изменений будет предоставлена дополнительная информация".

Кроме того, решением штаба, с учетом "сложной экономической и социальной ситуации в мире, с целью укрепления продовольственной безопасности и обеспечения отечественного продовольственного рынка продукцией первой необходимости" с 25 апреля в стране временно запрещен экспорт всех видов зерновых и бобовых культур, таких как пшеница, рис, чечевица, горох, маш, яйца, картофель, а также всех виды мяса.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Таджикистане нет. Однако СМИ и общественность этой страны выражает обеспокоенность сообщениями об участившихся случаях летальных исходов пациентов за последние дни с пневмонией и болезнями сердца. 


Заметим, что власти Таджикистана и Туркменистана утверждают, что вхоляь в группу всего из 11 стран в мире, где официально нет заболевших COVID-19. 

На этой неделе Таджикистан и Туркменистан намерена посетить миссия ВОЗ, чтобы убедиться, что власти этих стран не скрывают информацию о реальной ситуации с распространением коронавируса.

В Туркменистане пока не торопятся.
 
 
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Власти Таджикистана официально пока не признали наличие коронавирусных больных в стране, однако вводят ряд карантинных мероприятий.
 
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