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Отставки министра образования уже требуют почти 1500 человек
27.04.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Почти 1500 человек подписали петицию об отставке министра образования Игоря Карпенко всего за два дня.
В петиции говорится, что Карпенко не справился с ситуацией, возникшей в результате пандемии коронавируса:
— не смог организовать дистанционное обучение школьников и студентов;
— не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей путем отмены или переноса занятий;
— нагрузка на учителей из-за политики Министерства образования выросла вдвое, поскольку им приходится заниматься и с учениками в классах, и дистанционно. При этом зарплаты учителей остались на прежнем уровне;
— Минобразования не имеет четкой позиции относительно организации образовательного процесса;
— сообщается, будто Минобразования не проверило технические возможности учащихся и студентов для внедрения дистанционного обучения и не организовало выдачу необходимого оборудования нуждающимся (планшеты).
Также не было попыток обеспечить бесплатный интернет для учителей, преподавателей и студентов при дистанционном обучении.
Кстати, это третья петиция об отставке Карпенко с поста министра образования. В 2018 году аналогичную петицию подписали 845 человек, в 2019 году всего 307 человек. Похоже, на этот раз он разозлил беларусов не на шутку.
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Почти 1500 человек подписали петицию об отставке министра образования Игоря Карпенко всего за два дня.
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