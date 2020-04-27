Отставки министра образования уже требуют почти 1500 человек









Обращение было составлено председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым. Оно будет направлено в Администрацию президента. было составлено председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Оно будет направлено в Администрацию президента.





В петиции говорится, что Карпенко не справился с ситуацией, возникшей в результате пандемии коронавируса:





— не смог организовать дистанционное обучение школьников и студентов;





— не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей путем отмены или переноса занятий;





— нагрузка на учителей из-за политики Министерства образования выросла вдвое, поскольку им приходится заниматься и с учениками в классах, и дистанционно. При этом зарплаты учителей остались на прежнем уровне;





— Минобразования не имеет четкой позиции относительно организации образовательного процесса;





— сообщается, будто Минобразования не проверило технические возможности учащихся и студентов для внедрения дистанционного обучения и не организовало выдачу необходимого оборудования нуждающимся (планшеты).





Также не было попыток обеспечить бесплатный интернет для учителей, преподавателей и студентов при дистанционном обучении.









Кстати, это третья петиция об отставке Карпенко с поста министра образования. В 2018 году аналогичную петицию подписали 845 человек, в 2019 году всего 307 человек. Похоже, на этот раз он разозлил беларусов не на шутку.