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Отставки министра образования уже требуют почти 1500 человек

27.04.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 1500 человек подписали петицию об отставке министра образования Игоря Карпенко всего за два дня.



Обращение было составлено председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым. Оно будет направлено в Администрацию президента.

В петиции говорится, что Карпенко не справился с ситуацией, возникшей в результате пандемии коронавируса:

— не смог организовать дистанционное обучение школьников и студентов;

— не смог обеспечить безопасность школьников, студентов, учителей и учителей путем отмены или переноса занятий;

— нагрузка на учителей из-за политики Министерства образования выросла вдвое, поскольку им приходится заниматься и с учениками в классах, и дистанционно. При этом зарплаты учителей остались на прежнем уровне;

— Минобразования не имеет четкой позиции относительно организации образовательного процесса;

— сообщается, будто Минобразования не проверило технические возможности учащихся и студентов для внедрения дистанционного обучения и не организовало выдачу необходимого оборудования нуждающимся (планшеты). 

Также не было попыток обеспечить бесплатный интернет для учителей, преподавателей и студентов при дистанционном обучении.


Кстати, это третья петиция об отставке Карпенко с поста министра образования. В 2018 году аналогичную петицию подписали 845 человек, в 2019 году всего 307 человек. Похоже, на этот раз он разозлил беларусов не на шутку.
 
 
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Почти 1500 человек подписали петицию об отставке министра образования Игоря Карпенко всего за два дня.
 
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