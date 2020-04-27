В Нидерландах коронавирус нашли у норок

Источник материала: Вороновская газета





Несколько норок на фермах в голландской провинции Северный Брабант заражены коронавирусом , заявила вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен, сообщает ТАСС.

По ее мнению, у животных появились проблемы с пищеварением и с дыханием. «Наше министерство подозревает, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников этих ферм имеются симптомы заболевания,» — сказала Схаутен.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, это первые животные в Нидерландах, у которых обнаружен коронавирус и первый случай, когда вызываемое коронавирусом заболевание выявлено у животных в неволе.

На двух фермах содержатся 20 тыс. норок. Для предотвращения коронавируса вывоз животных и навоза с этих ферм запрещен. Все дороги в радиусе 400 м перекрыты. На соседних фермах проводятся тесты у животных.

Известны случаи заражения у собак и кошек в Бельгии, но на данный момент считается, что другие домашние животные — коровы, овцы и козы — не могут быть носителями инфекции. Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля, первая смерть — 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 37,8 тыс. человек, умерли свыше 4,4 тыс. человек.

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