Коммерсантъ: С чем Лукашенко пойдет на выборы

«Коммерсантъ» изучил опыт белорусских властей, организовавших ежегодный общенациональный субботник в разгар пандемии коронавируса. Обозреватель издания Дмитрий Дризе усмотрел в действиях Александра Лукашенко послание, с которым тот, скорее всего пойдет на очередные президентские выборы. Российскийизучил опыт белорусских властей, организовавших ежегодный общенациональный субботник в разгар пандемии коронавируса. Обозреватель издания Дмитрий Дризе усмотрел в действиях Александра Лукашенко послание, с которым тот, скорее всего пойдет на очередные президентские выборы.





При этом, в публикации подчеркивается, что заработанные на субботнике $3,5 млн будут потрачены «не на медицину, которая, как и везде, очень нуждается».





— Это можно истолковать так, что Беларусь живет в привычном ритме, без оглядки на коронавирус. Александр Григорьевич продолжает отрицать наличие последнего, хотя все-таки вынужден всячески менять риторику, — пишет «Коммерсантъ». — Смысл в том, что если не работать и уйти на карантин, есть будет нечего, и какие-то меры изоляции все-таки нужно соблюдать. Однако свежий воздух и свободный бесплатный труд победит любую пандемию.





Издание напоминает о старом тезисе времен СССР: советскому человеку все нипочем. Он хоть ничем не отличается от любого другого человека, но при этом как бы обладает дополнительной идеологической защитой.





— Белорусы так же болеют, как и все, но если все это отрицать и утверждать, что умирают на самом деле от обычных болезней, не выходя за рамки статистики, то, наверное, можно говорить об идеологической победе над всеми остальными паникерами и «коронапсихами». Мы прочные и несгибаемые, никого и ничего не боимся — старый, известный тезис. С этим Александр Григорьевич, скорее всего, и пойдет на свои очередные выборы. А они состоятся уже совсем скоро, не позднее 30 августа, — предполагает авто статьи.





Дмитрий Дризе предостерегает от использования белорусского опыта, когда в отсутствие побед в настоящем времени страны начинает жить победами прошлыми:





— Очень не хотелось бы возвращаться назад к коммунистическим субботникам. При этом есть большой соблазн пойти именно по такому пути. Кризис, денег мало — давайте национализируем предприятия, раскулачим «жирных котов», и будем все вместе трудиться на общее благо. Покажем прогнившему Западу наше общее единение, потаскаем вместе одно большое бревно.



