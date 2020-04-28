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Коммерсантъ: С чем Лукашенко пойдет на выборы
28.04.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Российская газета – о политической составляющей субботника в Беларуси.
ТАСС
Российский
При этом, в публикации подчеркивается, что заработанные на субботнике $3,5 млн будут потрачены «не на медицину, которая, как и везде, очень нуждается».
— Это можно истолковать так, что Беларусь живет в привычном ритме, без оглядки на коронавирус. Александр Григорьевич продолжает отрицать наличие последнего, хотя все-таки вынужден всячески менять риторику, — пишет «Коммерсантъ». — Смысл в том, что если не работать и уйти на карантин, есть будет нечего, и какие-то меры изоляции все-таки нужно соблюдать. Однако свежий воздух и свободный бесплатный труд победит любую пандемию.
Издание напоминает о старом тезисе времен СССР: советскому человеку все нипочем. Он хоть ничем не отличается от любого другого человека, но при этом как бы обладает дополнительной идеологической защитой.
— Белорусы так же болеют, как и все, но если все это отрицать и утверждать, что умирают на самом деле от обычных болезней, не выходя за рамки статистики, то, наверное, можно говорить об идеологической победе над всеми остальными паникерами и «коронапсихами». Мы прочные и несгибаемые, никого и ничего не боимся — старый, известный тезис. С этим Александр Григорьевич, скорее всего, и пойдет на свои очередные выборы. А они состоятся уже совсем скоро, не позднее 30 августа, — предполагает авто статьи.
Дмитрий Дризе предостерегает от использования белорусского опыта, когда в отсутствие побед в настоящем времени страны начинает жить победами прошлыми:
— Очень не хотелось бы возвращаться назад к коммунистическим субботникам. При этом есть большой соблазн пойти именно по такому пути. Кризис, денег мало — давайте национализируем предприятия, раскулачим «жирных котов», и будем все вместе трудиться на общее благо. Покажем прогнившему Западу наше общее единение, потаскаем вместе одно большое бревно.
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Российская газета – о политической составляющей субботника в Беларуси.
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