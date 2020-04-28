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В Китае провалились испытания первого возможного лекарства от COVID-19. Что это значит?

28.04.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Противовирусный препарат ремдесивир компании Gilead Sciences, который рассматривается медиками как первое возможное лекарство от COVID-19, не смог ускорить улучшение состояния пациентов с COVID-19 или предотвратить их смерть, следует из случайной утечки результатов клинического испытания, проведенного в Китае.

В Китае провалились испытания первого возможного лекарства от COVID-19. Что это значит?

Означает ли это, что препарат оказался неэффективен?


Что случилось. На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) были опубликованы данные о клиническом исследовании препарата ремдесивир компании Gilead Sciences, которое было проведено в Китае. Затем эти данные были удалены, но с ними успели ознакомиться и сделать скриншот публикации издание Stat и газета Financial Times.

«Черновик отчета подготовили авторы ВОЗ, случайно разместили на сайте и удалили сразу же, как заметили ошибку. Сейчас информация проходит экспертную проверку, и мы ждем ее окончательного варианта, прежде чем ВОЗ даст комментарии», — цитирует Stat пресс-секретаря ВОЗ Даниэлу Багоцци.

Что говорят в Gilead. Представитель Gilead Эми Флуд сказала, что «сообщение включало в себя неуместную характеристику исследования». Исследование было остановлено слишком рано, так как для него не хватило пациентов и оно не может отражать статистические значимые выводы, отметила Флуд.

«Тем не менее, тенденции в данных показывают, что ремдесивир приносит потенциальную пользу пациентам, особенно тем, кто получал лечение на ранних стадиях заболевания», — добавила она. Акции компании сразу после публикации упали на 4,3%.

До конца следующей недели Gilead пообещала опубликовать данные клинического исследования, в котором участвовали 400 тяжело больных пациентов, сообщило агентство Bloomberg.

Подробности. Согласно данным со скриншота, опубликованного Stat, в исследовании принимали участие 237 пациентов: 158 из них получали ремдесивир, а 79 — плацебо. В результате уровень смертности в обеих группах был аналогичным — 13,9% для пациентов, которые принимали препарат против 12,8% в контрольной группе. Исследование в Китае было прекращено досрочно: эпидемия в стране уже заканчивалась и было сложно найти новых участников. Это могло повлиять на его результаты: контекст сообщения, которое было опубликовано, отсутствует и данные не были изучены, пишет издание.

Изначально исследование в Китае должно было проводиться на 453 пациентах. Пациенты могли присоединяться к исследованию до 12 дня с момента появления симптомов COVID-19. После этого они рандомно по двойному слепому методу (когда не только пациент, но и врач не знает, кто получает настоящий препарат) принимали в течение 10 дней либо ремдесивир, либо плацебо. Stat обращает внимание, что данные из Китая получены в результате рандомизированного контролируемого исследования, которое является в медицине золотым стандартом. Gilead также проводит исследования с участием контрольных групп на пациентах средней тяжести, а ациональный институт аллергии и инфекционных заболеваний США проводит исследование, которое сравнивает ремдесивир с плацебо.

Основная цель исследования — показать, что состояние тех, кто принимал ремдесивир, улучшается в течение 28 дней. Улучшения оцениваются по шкале от 1 до 6, где 1 — это выписка из больницы, а 6 — смерть. Состояние пациента должно улучшиться как минимум на два пункта, чтобы доказать, что ремдесивир помогает в лечении. Пациент может оставаться в больнице до конца 28-дневного периода, но его состояние должно заметно улучшиться — например, он больше не должен нуждаться в интубации или кислородной маске. В этом случае будет считаться, что ремдесивир помог в лечении.

Контекст. Сейчас во всем мире ведутся клинические исследования ремдесивира, в которых участвуют 6 000 тяжелобольных пациентов и 1 600 пациентов средней тяжести. Данных о результатах исследований пока нет. На прошлой неделе произошла утечка информации из медицинского центра Чикагского университета, где ремдесивир оказался эффективным для лечения тяжелых больных с коронавирусом. Из 125 пациентов, 113 из которых были в тяжелом состоянии, большинство вылечились и были выписаны из больницы, и только двое умерли.

Данные по клиническому исследованию тяжелобольных пациентов, частью которого были пациенты из Чикагского университета, появятся в ближайшее время, пишет Stat. Однако исследование может быть сложно оценивать, так как в нем не было контрольной группы, которая получала плацебо.


Что говорят эксперты. Один из сторонних исследователей рассказал Stat, что польза от ремдесивира, вероятно, будет небольшой.

«Если в исследовании на выборке такого размера нет пользы от препарата, то, вероятно, общая польза ремдесивира будет невелика в более крупном исследовании Gilead», — сказал Stat старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Он добавил, что результаты этого исследования должны быть объединены с более крупными исследованиями, проводимыми Gilead с использованием метода, называемого мета-анализом, чтобы обеспечить «сбалансированное представление об эффективности ремдесивира из результатов всех рандомизированных исследований». Мета-анализ — это метод, используемый для сравнения и объединения результатов завершившихся независимых исследований. Stat запросил комментарий главы исследования, проведенного в Китае, но не получил ответ на момент публикации статьи.

Ремдесивир — один из лидирующих кандидатов на регистрацию препарата для лечения COVID-19, потенциально он имеет шансы выйти на рынок раньше всех, рассказал Forbes гендиректор «Мобильных медицинских технологий» (сервисы «Педиатр 24/7», «Онлайн Доктор») Денис Юдчиц. К информации из Китая следует относиться скептически, предупреждает он: результаты опубликованы случайно, а ВОЗ не является автором исследования.

«Сейчас исследования препарата продолжаются, данные по ним Gilead Sciences представит в конце апреля и в мае. Их следует дождаться, так как в появившейся информации из Китая не были описаны методы исследования», — отметил Юдчиц. Кроме того, непонятно, в каком состоянии были американские и китайские пациенты, продолжает эксперт: зачастую эффективность противовирусных препаратов зависит от того, в какой момент пациент начал их принимать. На ранней стадии заболевания положительный эффект ремдисивира может быть выше, считает он.

«Сейчас мы находимся на ранней стадии развития эпидемии: понимание и характер развития болезни, а также полезность той или иной терапии еще вырабатываются», — рассказал Forbes гендиректор фонда Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. С точки зрения процессов оценки эффективности лечения, все проводится в крайне сжатые сроки, по очень ограниченным выборкам пациентов, говорит он. Это оправдано, так как сейчас нужно максимально быстро корректировать лечение в практически «фронтовой» ситуации, но не дает финального ответа почти ни по одному вопросу, сетует Кузнецов.

«Исследования по ремдесивиру демонстрируют, скорее, ограниченную полезность, но это не финальный вывод. В ближайшие недели мы узнаем результаты более крупных исследований, тогда станет понятнее, какой должна быть оптимальная терапия», — заключил он.
 
 
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Противовирусный препарат ремдесивир компании Gilead Sciences, который рассматривается медиками как первое возможное лекарство от COVID-19, не смог ускорить улучшение...
 
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