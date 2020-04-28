Европейские зоопарки оказались под угрозой разорения из-за карантина

Источник материала: ОНТ

Несмотря на то, что коронавирус не поражает животных, он представляет реальную опасность для зверей в зоопарках. На их содержание просто не хватает средств.

Европейские зоопарки переживают тяжёлые времена – их потери составляют миллионы евро. Тиграм, пингвинам, выдрам необходимо обеспечивать ежедневное питание. Платить надо и смотрителям зоопарков. Лечение животных также требует денег.

Руководство и сотрудники рассчитывают поправить дела после того, как будут ослаблены условия карантина. К слову, такие меры уже принимают некоторые европейские страны.

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