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Европейские зоопарки оказались под угрозой разорения из-за карантина
28.04.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Несмотря на то, что коронавирус не поражает животных, он представляет реальную опасность для зверей в зоопарках. На их содержание просто не хватает средств.
Европейские зоопарки переживают тяжёлые времена – их потери составляют миллионы евро. Тиграм, пингвинам, выдрам необходимо обеспечивать ежедневное питание. Платить надо и смотрителям зоопарков. Лечение животных также требует денег.
Руководство и сотрудники рассчитывают поправить дела после того, как будут ослаблены условия карантина. К слову, такие меры уже принимают некоторые европейские страны.
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Несмотря на то, что коронавирус не поражает животных, он представляет реальную опасность для зверей в зоопарках. На их содержание просто не хватает средств....
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