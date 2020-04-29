ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Оскар» впервые смогут получить фильмы, которые не крутили в кинотеатрах

29.04.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Коронавирус внес корректировки и в правила номинации фильмов на «Оскар». Теперь на премию американских киноакадемиков смогут претендовать в том числе картины, показанные онлайн. Информация об этом появилась на официальном сайте Академии.


Фото: Reuters

Американская Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию «Оскар» в 2021 году. Теперь к участию допустят ленты, показанные онлайн из-за того, что их кинопрокат стал невозможным на фоне пандемии коронавируса. Такое решение академики приняли, потому что с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса временно закрыты, а громкие премьеры перенесены на неопределенный срок. Это изменение касается только 93-й церемонии.

Напомним, что раньше прокат на большом экране в течение недели был обязательным условием отбора на «Оскар». Теперь академики допустят к участию в конкурсе ленты, которые стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисах (видео по запросу).

— Академия убеждена, что не существует лучшего способа прочувствовать магию фильма, чем увидеть его на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счет остается неизменным и непоколебимым. Тем не менее исторически трагическая пандемия COVID-19 требует временного исключения этого пункта из наших правил отбора, — сообщают организаторы премии.

К слову, в этом году категории «Лучший монтаж звука» (sound editing) и «Лучшее сведение звука» (sound mixing) объединят в одну категорию.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 28 февраля 2021 года.

Читайте также
Netflix отчитался о рекордной прибыли и росте подписчиков из-за коронавируса
Назван лучший фильм для домашнего просмотра. Выбор, честно говоря, неожиданный

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коронавирус внес корректировки и в правила номинации фильмов на «Оскар». Теперь на премию американских киноакадемиков смогут претендовать в том числе картины,...
 
Новости дня
Новости
 
Родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19 будут выплачивать 100% заработка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика