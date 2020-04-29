«Оскар» впервые смогут получить фильмы, которые не крутили в кинотеатрах

Источник материала: Tut.by

Коронавирус внес корректировки и в правила номинации фильмов на «Оскар». Теперь на премию американских киноакадемиков смогут претендовать в том числе картины, показанные онлайн. Информация об этом появилась на официальном сайте Академии.



Фото: Reuters

Американская Академия кинематографических искусств и наук изменила правила отбора фильмов, которые будут претендовать на премию «Оскар» в 2021 году. Теперь к участию допустят ленты, показанные онлайн из-за того, что их кинопрокат стал невозможным на фоне пандемии коронавируса. Такое решение академики приняли, потому что с 16 марта все кинотеатры Лос-Анжелеса временно закрыты, а громкие премьеры перенесены на неопределенный срок. Это изменение касается только 93-й церемонии.

Напомним, что раньше прокат на большом экране в течение недели был обязательным условием отбора на «Оскар». Теперь академики допустят к участию в конкурсе ленты, которые стали доступны на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисах (видео по запросу).

— Академия убеждена, что не существует лучшего способа прочувствовать магию фильма, чем увидеть его на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счет остается неизменным и непоколебимым. Тем не менее исторически трагическая пандемия COVID-19 требует временного исключения этого пункта из наших правил отбора, — сообщают организаторы премии.

К слову, в этом году категории «Лучший монтаж звука» (sound editing) и «Лучшее сведение звука» (sound mixing) объединят в одну категорию.

93-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 28 февраля 2021 года.

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