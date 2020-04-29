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БРСМ передал помощь врачам 11-й больницы, где будут лечить заражённых коронавирусом
29.04.2020 15:30 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская городская организация БРСМ передала помощь врачам 11-й клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Волонтёры собрали для медиков питьевую воду, чай, продукты, стиральный порошок, мыло и перчатки. Всё это пригодится в стенах клиники. С 30 апреля это учреждение здравоохранения начнет принимать на долечивание людей с коронавирусной пневмонией.
Жанна Казачёнок, главный врач 11-ой городской клинической больницы:
Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
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Новости Беларуси. Минская городская организация БРСМ передала помощь врачам 11-й клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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