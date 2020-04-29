Коронавирус: хроники простого человека*

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Это произошло в первых числах апреля. Гендиректор собрал всех сотрудников у себя в кабинете и без особого драматизма поставил перед фактом: все дружно должны написать заявления на неоплачиваемый отпуск.

Мы догадывались, что так будет. Режим самоизоляции ловко накрыл медным тазом всю отрасль общепита, а наша компания занимается поставками продуктов в кафе и рестораны. Тут даже на удалёнку не перейти – шансов сохранить зарплату не было.

Пока ехал домой, напряжённо соображал, каким макаром буду выплачивать кредит. Я ведь ремонт дома затеял основательный. Полы поменял, заказал новую кухню. Это - очень вовремя всё, конечно. Постарался. Подъезжая к светофору, погрузился в математику: прикидывал, сколько потерял и у кого теперь придётся занять. А как я возвращать-то буду? С зарплаты? А будет ли она теперь когда-нибудь?

Этот вопрос оборвался глухим ударом и характерным толчком. Да, когда надо было рассчитывать тормозной путь, я рассчитывал бюджет. Из машины впереди озадаченно полез водитель. Я не спешил выходить: молча смотрел на помятый мною зад его авто и малодушно жалел, что не пострадал сам. Это было последней каплей.

Влез в долги и тотально самоизолировался. Всё посыпалось. Я был зол на мир, на вирус этот, на свою судьбу, но всё больше безразличен к своему будущему. Надо было брать себя в руки и что-то делать, а делать мне уже ничего не хотелось. А зачем? Чтобы потом навалилась какая-нибудь новая пандемия и опять оставила меня ни с чем?

Закрывшись в четырёх стенах и оставшись без работы, я маялся от смертельной скуки и апатии. Книги не читались, сериалы не смотрелись, еда не лезла, и – что самое страшное – удалённая подработка не находилась. Я с трагичной миной листал вакансии и в перерывах клеил обои, купленные ещё до всей этой катастрофы. В этом состоянии беспросветной тоски грел душу мне только спорт. Увлечённый им с детства, я давно уже в свободное от работы время пописывал понемногу на одну онлайн-площадку спортивной направленности. Это было чем-то вроде выдоха после трудного рабочего дня – возможность отвлечься от рутины и заняться тем, что действительно нравится.

На карантине я втянулся в это дело с удвоенным энтузиазмом. Времени у меня теперь было полно. Стал внимательнее следить за событиями в мире спорта и киберспорта, набиравшего обороты, пока отложены крупные спортивные турниры и чемпионаты. Мои публикации стали более насыщенными, даже с замашкой на профессионализм. Это не меняло моей жизненной ситуации, но помогало мне не чувствовать себя ни на что не годным.

Однажды мне на электронную почту пришло письмо от администратора этой онлайн-платформы. В нём говорилось о том, что мной заинтересовались и предлагают попробовать стать штатным автором.

Я не поверил. Перечитал. Закрыл почту, открыл и снова перечитал. Даже посидел пару минут, напряжённо пялясь в экран, ожидая чего-то вроде «это письмо было отправлено вам по ошибке». Но ошибки не было: меня приглашали в штат.

Требовалось написать небольшую тестовую статью. Потратил на неё сутки. Писал, удалял, переписывал заново, психовал, скидывал друзьям на растерзание. Энтузиазм таял: мне казалось, не выходит ровным счётом ничего. Кое-как собравшись с духом, я отправил финальную вымученную версию текста и решил, что это конец. Я не знал, когда мне ответят. И, если в пролёте, ответят ли вообще. Весь следующий день дёргался от каждого уведомления. Второй день лелеял наивную надежду, даже порывался им позвонить или хотя бы написать, но отчего-то не решался. На третий день разочаровался вконец. С самого начала было ясно, что меня не возьмут. Зря старался.

Утвердившись в звании неудачника, я не нашёл ничего лучше, кроме как это горе залить. Заливал старательно, находясь на грани отчаяния и жалея себя, любимого. В пьяном полубреду я засыпал, не представляя, что буду делать, когда проснусь.

А разбудила меня вибрация телефона, причём очень настойчивая. Усилием воли продрав глаза, я обнаружил с десяток сообщений в Telegram, содержащих темы для статей, материалы, информацию о дедлайнах и прочие рабочие прелести. Меня взяли.

Да, писать надо было больше и качественнее, и поначалу я испугался такой ответственности. Однако немалый объём работы впервые не отталкивал, а притягивал меня. Я быстро втянулся и сам поражался тому, как бодро вставал по утрам и с каким рвением принимался за новые статьи и обзоры. Спортивные события стали частью моих будней, и я ещё никогда не чувствовал себя настолько в своей тарелке.

Наверное, когда ты занимаешься тем, что любишь, и тебе за это платят, можно считать, что твоя жизнь сложилась. Сейчас мне становится тошно от осознания, что карантин закончится и я должен буду вернуться в злосчастный офис. Ещё месяц назад я бы даже в мыслях не допустил, что можно отказаться от старой, нелюбимой, но привычной работы. Однако сегодня я с нетерпением жду, когда мир спорта выйдет из коронавирусного оцепенения, чтобы с головой броситься в омут спортивных мероприятий. А если эта работа делает меня счастливым, так ли мне нужно возвращаться на прежнюю?

Думаю, там справятся и без меня.

История базируется на реальных событиях, произошедших с одним из авторов онлайн-платформы спортивных прогнозов СТАВКА TV

*На правах рекламы